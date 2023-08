Nabil Djellit connaît la fin, Longoria va couler l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Sorti par le Panathinaïkos après le match retour du troisième tour préliminaire (2-1, 3-5 t.a.b.), l’Olympique de Marseille ne disputera pas la Ligue des Champions cette saison. Un gros échec à la fois sportif et financier pour le président Pablo Longoria.

La saison vient de commencer et l’Olympique de Marseille a déjà perdu gros. Stoppé par le Panathinaïkos dès le troisième tour préliminaire, le club phocéen sera privé de Ligue des Champions et de ses recettes juteuses. On peut penser que Pablo Longoria avait planifié son recrutement en espérant atteindre la phase de groupes. Ce n’est donc pas seulement un échec sportif pour les Marseillais. Le fiasco est aussi financier, souligne Nabil Djellit, qui s’attend à voir le président olympien pousser des joueurs vers la sortie.

Longoria il va vendre les meubles maintenant... Je crois qu'on ne réalise les conséquences économiques de cette élimination. Je suis très inquiet. #OMPANA — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 15, 2023

« C'est un désastre sportif ! Une catastrophe économique pour l'OM. Un déclassement continu de la L1, a critiqué le journaliste sur Twitter. L'OM a été éliminé par une équipe faible. C'est la triste réalité. Longoria il va vendre les meubles maintenant... Je crois qu'on ne réalise pas les conséquences économiques de cette élimination. Je suis très inquiet. Cette élimination sanctionne l'instabilité voulue par Longoria. Il n’a rien inventé, c’est un copier-coller d’un modèle qui existe déjà en Italie. Il y a des clubs avec qui ça a marché un moment et qui ensuite se sont effondrés. Le Genoa faisait cela, Udinese aussi. »

Longoria avait tout prévu

Conscient de l’inquiétude des observateurs, Pablo Longoria s’est montré rassurant après la rencontre mardi. « Ça ne va pas changer nos idées sur ce qu’on voulait faire d’ici la fin du mercato. Ce que ça change, c’est l’attrait qu’on peut avoir en disputant la Ligue des Champions pour recruter certains joueurs. On n’a pas de besoin financier de céder des joueurs. Comme je l’ai dit, on avait prévu tous les différents scénarios », a tempéré le patron de l’Olympique de Marseille, toujours serein.