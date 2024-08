Moukoko file à Nice, l'OM peut rager

Dans : OM.

L'OM pourrait encore se renforcer en cette fin de marché des transferts. S'il était annoncé proche de rejoindre le club phocéen il y a quelques semaines, Youssoufa Moukoko ne signera pas.

L'OM sera encore à l'affût sur le marché des transferts dans les prochaines heures. Les Phocéens veulent procéder à des ventes mais pourraient aussi se laisser tenter par des nouveaux renforts. En attaque, le club marseillais a décidé de faire confiance à Elye Wahi. Mais l'ancien de Lens ne pourra sans doute pas assumer tout de suite les attentes placée en lui, surtout que la pression est déjà forte sur ses épaules. Pendant longtemps, les profils d'Eddie Nketiah et Youssoufa Moukoko ont été annoncés à l'OM. Mais les deux joueurs ne rejoindront pas la Canebière. Pourtant, l'Allemand ne signera finalement pas si loin que ça...

Moukoko ira bien dans le sud de la France

Selon les informations de Foot Mercato et Fabrizio Romano, Youssoufa Moukoko va en effet rejoindre ce mardi l'OGC Nice. Un accord total a été trouvé entre le club azuréen et le Borussia Dortmund sur les termes d'un prêt avec option d'achat non-obligatoire. A noter que le salaire du joueur allemand sera totalement pris en charge par les Aiglons et que l'option d'achat a été fixée à plus de 12 millions d'euros. Moukoko va donc découvrir un nouveau championnat pour prouver sa valeur, lui qui a du mal à percer au plus haut niveau. Des regrets aussi sans doute pour l'OM, qui avait décidé de stopper les négociations avec le Borussia Dortmund au vu des exigences des Marsupiaux. Finalement, c'est assez bien négocié pour Nice qui économisera le prix d'un transfert et qui fait un pari sur une saison. Malgré la crainte des supporters niçois sur la direction que leur club aurait pu prendre depuis les investissements d'Ineos à Manchester United, il y a de quoi être rassuré au vu du mercato estival réalisé.