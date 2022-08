Milik humilié, Pablo Longoria et l'OM coupables

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Arkadiusz Milik devrait quitter l'OM en cette fin d'été pour rejoindre la Juventus. Epilogue d'une relation compliquée entre les deux parties pendant 18 mois voire d'un gâchis. C'est en tout cas l'analyse de Simone Rivera qui disculpe totalement le joueur.

Avec l'annonce d'un accord fait ou quasi fait entre la Juventus et l'OM, la fin de l'histoire d'Arkadiusz Milik à Marseille est actée. Il est légitime d'avoir quelques regrets devant cette situation que l'on soit supporter olympien ou simple suiveur du foot. Avec un tel CV réalisé en Italie notamment à Naples, des statistiques de buts intéressante même à l'OM, Milik avait la carrure d'être le grand attaquant tant recherché à Marseille. L'histoire aura été trop compliquée pour le Polonais entre blessures, non-titularisations et une confiance précaire de la part de ses deux entraîneurs.

Milik tombé dans un piège, la faute de Longoria

Jorge Sampaoli et Igor Tudor ont peut-être une approche différente du football mais ils se rejoignent sur un point : Arkadiusz Milik ne peut jouer à la pointe de leur attaque. Le conflit était larvé avec l'Argentin sous fond de malaise et de non-dits. Le soutien des supporters n'a pas suffi, Sampaoli faisant parfois jouer Payet ou Dieng à la place de Milik. Igor Tudor n'ont plus à rechigner à l'utiliser, quelques jours seulement après être arrivé sur la Canebière. Problème de niveau ? S'il est vrai que Milik a connu quelques soucis physiques et qu'il n'a pas toujours fait de grandes prestations, Simone Rovera dédouane totalement le Polonais victime d'un traitement indigne de son statut.

🗣💬 Simone Rovera : "Milik a été traité comme une poubelle à l'OM. Il arrive pour être la star du projet et tu prends deux entraîneurs qui ne veulent pas de lui" pic.twitter.com/Tut3NJGHBR — After Foot RMC (@AfterRMC) August 23, 2022

Pour le journaliste italien, la réussite de Milik était impossible car il est tombé au mauvais endroit au mauvais moment. La responsabilité en incombe surtout à Pablo Longoria. « Milik a été traité comme une poubelle à l'OM. Il arrive pour être la star du projet et tu prends deux entraîneurs qui ne veulent pas de lui. C’est incompréhensible, c’est stupide. Tu prends Milik, c’est pas Ronaldo. Longoria l’a fait venir, après tu prends Sampaoli qui voulait pas de lui. Moi je trouve que quand tu prends un joueur puis un entraîneur qui veut pas de lui, soit tu as fait une erreur avant soit tu as fait une erreur après. Tu peux pas dire à Milik c’est pas bon ce que tu fais, il l’a fait en jouant contre tout », a t-il indiqué dans l'After Foot sur RMC. Il sera intéressant de voir les premiers pas de Milik à la Juventus pour constater son niveau et faire encore plus la lumière sur les responsabilités de chacun dans ce gâchis.