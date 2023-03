Milik de retour à l'OM, le coup fourré de la Juventus

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Prêté avec une option d'achat à la Juventus de Turin, Arkadiusz Milik est très heureux en Italie et son retour à l'OM semble être improbable. Pourtant, quelque chose coince dans ce dossier.

Auteur de 8 buts inscrits en 23 matchs disputés avec la Juventus de Turin cette saison, Arkadiusz Milik a réussi à mettre tout le monde d'accord au sein du club italien, notamment Massiliano Allegri qui compte sur le Polonais comme attaquant de substitution pour Duvan Vlahovic. L'ancien buteur de Naples possède une option d'achat dans son contrat, fixée par l'OM à 7 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. La Juventus souhaite conserver le joueur de 29 ans et le recruter définitivement. Néanmoins, le club est frappé cette saison par plusieurs déconvenues. Au niveau sportif avec un retrait de 15 points au classement en Serie A, ce qui pourrait entraver les chances de qualification pour la Ligue des Champions ainsi qu'une situation financière très complexe.

La Juventus supplie l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arek Milik (@arekmilik)

Selon les informations de Calciomercato, la Juve s'est mise d'accord avec l'OM pour lever l'option d'achat de Milik avant le 30 avril. Mais la situation économique instable de la Vieille Dame fait que les Bianconeri n'ont pas les fonds nécessaires pour réaliser la transaction actuellement. Ainsi, le média italien explique que la Juventus de Turin va demander à repousser la date finale de l'accord pour l'option d'achat d'Arkadiusz Milik. Bien que l'OM souhaite également se débarrasser de l'international polonais (67 sélections), les Marseillais vont peut-être se sentir lésés dans cette affaire et demander un dédommagement pour la prolongation de cet accord. Car Milik garde une belle cote sur le marché des transferts et d'autres clubs italiens pourraient proposer des offres plus intéressantes à l'OM. La Juventus sait qu'il n'y aura pas de buteur à ce prix-là et avec un gage de qualité lors du prochain mercato. L'OM a le destin de Milik à la Juve entre ses mains, mais Pablo Longoria se retrouve aussi quelque peu coincé, car il ne veut pas voir le Polonais revenir avec son imposant salaire.