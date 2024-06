Michy Batshuayi, la surprise belge de l’été à l’OM

Dans : OM.

La priorité de l’OM lors de ce mercato estival est de garder Pierre-Emerick Aubameyang. L’incertitude plane en revanche sur l’avenir de Faris Moumbagna, ce qui va obliger Marseille à recruter en attaque.

Après sa saison pleine à 30 buts toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang a mis tout le monde d’accord à l’Olympique de Marseille. Malgré son salaire colossal à plus de 600.000 euros par mois, l’international gabonais devrait rester en Provence. C’est tout du moins le souhait de Pablo Longoria, prêt à faire de gros efforts financiers pour garder son meilleur buteur, bien que son salaire ne soit plus vraiment en adéquation avec les moyens du club, privé de coupe d’Europe pour la saison prochaine.

En attaque en revanche, l’incertitude est totale quant à l’avenir de Faris Moumbagna, agressé dans les rues de Marseille et logiquement traumatisé. Le buteur camerounais envisage de partir, un transfert qui obligerait l’OM à recruter un nouveau buteur. Dans cette optique, l’état-major de l’Olympique de Marseille s’intéresse à Michy Batshuayi. A en croire les informations de Money Time, Mehdi Benatia s’est déplacé en personne en Belgique afin de rencontrer l’ancien attaquant de l’OM.

Une rencontre Benatia - Batshuayi pour évoquer un transfert à l'OM ?

Un intérêt qui, s’il se confirmait, ne serait pas si étonnant dans la mesure où Batshuayi sort d’une saison énorme à Fenerbahçe avec 24 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Le contrat de Michy Batshuayi en Turquie expire en juin 2024, ce qui a également suscité l’intérêt et la convoitise du club phocéen. Reste maintenant à voir si les discussions iront au-delà du simple intérêt et si l’Olympique de Marseille passera à l’offensive pour recruter l’international belge (56 sélections). Chez les supporters olympiens en tout cas, cette piste suscite un réel engouement puisque Michy Batshuayi a laissé un très bon souvenir en Provence, en réalisant deux très belles saisons avant d’être vendu à prix d’or à Chelsea pour 40 millions d’euros.