Mercato : Une première offre pour Koulibaly, elle ne vient pas du PSG

Activement lancé à la recherche de la perle rare en défense centrale, le PSG explore plusieurs pistes dont celle menant à Kalidou Koulibaly.

Bien évidemment, le roc sénégalais de Naples a le profil parfait pour faire oublier Thiago Silva à Paris. Mais pour l’heure, les dirigeants transalpins se montrent bien trop gourmands dans ce dossier, mis en stand-by par Leonardo. Et vraisemblablement, certains cadors européens également intéressés par Kalidou Koulibaly souhaiteraient profiter de cette mise en retrait du PSG pour accélérer les négociations et tenter de boucler la venue du natif des Vosges. C’est notamment le cas de Manchester City, sur tous les fronts depuis que sa suspension aux coupes européennes pour deux saisons a été annulée.

Très régulièrement associé au défenseur Nathan Aké, la formation de Pep Guardiola aurait dégainé une première offre pour tenter d’arracher Kalidou Koulibaly à Naples selon les informations obtenues par le Corriere dello Mezzogiorno. Pour l’heure, le montant proposé par Manchester City n’a pas filtré mais selon le média italien, il ne fait aucun doute que le président napolitain Aurelio De Laurentiis attend toujours une somme comprise entre 70 et 80 ME pour le transfert de son meilleur défenseur. Une somme que Manchester City ne devrait pas atteindre dès sa première proposition officielle. L’espoir est donc toujours intact pour le Paris Saint-Germain, au cas où Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi voudraient tenter leur chance. Si la piste semble trop onéreuse, le champion de France en titre n’aura pas d’autres choix que de casser sa tirelire pour faire digérer les départs cumulés de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi au Bayern Munich dans ce secteur de jeu.