Mercato OM : Sampaoli dévoile quatre exigences

Entraineur sanguin et exigeant avec ses joueurs, Jorge Sampaoli a besoin d’avoir à l'OM des éléments réceptifs et prêts à aller au combat pour lui.

S’il n’est ni directeur sportif ni président, le technicien argentin a des idées précises sur ce qu’il veut en vue de la saison prochaine, afin de mettre sur pied une équipe qui répond à ses préceptes. A l’heure où Pablo Longoria effectuera son premier marché des transferts en total contrôle de l’OM, les désirs de Jorge Sampaoli seront bien évidemment écoutés. Et l’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentine a mis les pieds dans le plat d’entrée de jeu en demandant à son supérieur de s’imposer dans quatre dossiers délicats. En dehors des joueurs en fin de contrat et mis sur la liste des transferts, Jorge Sampaoli a selon La Provence affiché son désir de conserver Florian Thauvin, Pol Lirola, Arek Milik et Leonardo Balerdi.

De quoi déjà sérieusement entamer le budget de l’OM si cela se concrétise. Le champion du monde français n’entend pas rogner sur son gros salaire, et sait qu’il a plus de chances d’obtenir gain de cause à l’étranger, lui qui est en fin de contrat à Marseille. Néanmoins, il ne croule pas sous les offres, et son niveau de jeu des dernières semaines ne plaide pas en sa faveur. Pour Balerdi et Lirola, il s’agira de savoir si Longoria décidera de payer les options d’achats, respectivement à la Fiorentina et au Borussia Dortmund. Si cela devait être le cas, cela ferait tout de même 26 ME de lâchés pour deux défenseurs, ce qui n’est pas anodin pour une formation qui est certaine de ne pas disputer la Ligue des Champions. Enfin, le dossier le plus complexe sera celui de Milik, qui démontre qu’il est au-dessus du lot à l’OM, et ne se voit pas forcément continuer en Provence à l’avenir. Sur ce point précis, même Sampaoli a compris que l’ancien de Naples va être difficile à conserver cet été, même si les contours de son contrat sont encore assez flous.