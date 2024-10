Mercato ‍: L’OM va se tourner vers la Grèce

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Ancien bras droit du président Pablo Longoria, Javier Ribalta a rebondi ce mercredi. Un an après son départ de l’Olympique de Marseille, le directeur sportif s’est engagé avec l’AEK Athènes en Grèce. Peut-être l’occasion pour le club phocéen de mettre en place une nouvelle passerelle.

Très apprécié chez les supporters de l’Olympique de Marseille, notamment pour sa capacité à défendre l’institution face aux erreurs d’arbitrage, Medhi Benatia a fait oublier son prédécesseur. Un certain Javier Ribalta occupait des fonctions similaires avant la fameuse réunion avec les groupes de supporters. Rappelons que cet entretien particulièrement tendu avait incité l’Espagnol à partir au plus vite. Un an plus tard, le voilà de retour aux affaires en Grèce.

L’AEK Athènes a en effet annoncé sa nomination au poste de directeur du football ce mercredi. Javier Ribalta succède ainsi à Panagiotis Kone qui a récemment présenté sa démission. Le club de la capitale grecque pourra maintenant profiter de ses compétences acquises tout au long d’une riche carrière en Europe. En plus de son passage à l’Olympique de Marseille en tant que bras droit du président Pablo Longoria, Javier Ribalta a travaillé comme recruteur au Torino et au Milan AC, avant de devenir le chef du recrutement de la Juventus Turin.

L'OM et l'AEK Athènes futurs alliés ?

Suite à son parcours en Italie, le dirigeant s’est également fait un nom en Angleterre, et plus précisément du côté de Manchester United. Enfin, Javier Ribalta a partagé ses connaissances avec le Zénith Saint-Pétersbourg en Russie. Un bel atout pour l’AEK Athènes, vice-champion de Grèce en titre, et actuel troisième de son championnat après trois journées. D’autant que cette signature pourrait faciliter un rapprochement avec l’Olympique de Marseille, Javier Ribalta étant un proche de Pablo Longoria. Si de prochaines rumeurs mercato associent les deux clubs, leur relation en sera probablement à l’origine.