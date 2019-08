Mercato : L'improbable duel OL-OM pour un joueur de l'AC Milan !

Dans : OM, OL, Mercato, Serie A.

Le duel souvent annoncé entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille au mercato n'a pas eu lieu cet été, Jean-Michel Aulas ayant donné à Juninho des moyens financiers dont Andoni Zubizarreta ne disposait pas. Mais, alors que la fin de la période des transferts se profile, la presse italienne affirme ce mercredi que les deux clubs français seraient à la lutte concernant Diego Laxalt, le milieu ou latéral gauche uruguayen de l'AC Milan. C'est le célèbre journaliste Gianluca di Marzio qui affirme que Lyon et Marseille tentent de faire venir Diego Laxalt, mais que malgré cet intérêt français, c'est pour l'instant l'Atalanta qui serait en pole.

L'opération pourrait se faire sous forme de prêt avec une option obligatoire et une clause de rachat en faveur de l'AC Milan. Agé de 26 ans, Diego Laxalt a vu du pays depuis qu'il a rejoint l'Italie en 2013. En effet, le milieu de terrain a notamment joué à l'Inter, à Bologne, à Empoli et plus récemment au Genoa qui l'avait vendu au Milan AC au mercato 2018 moyennant 14ME.