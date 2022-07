Memphis Depay à l'OM, le coup fracassant signé Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Avec les départs de Radonjic et de Mandanda, l’OM diminue sa masse salariale avec une idée en tête : réaliser un gros coup au mercato.

Encore discret lors de ce mercato estival dans le sens des arrivées avec une seule recrue (Isaak Touré), l’Olympique de Marseille est en revanche actif pour dégraisser son effectif. Steve Mandanda a été libéré et a officiellement signé à Rennes tandis que Nemanja Radonjic a rejoint le Torino en prêt avec obligation d’achat. En termes d’indemnité de transfert, ces deux deals ne vont pas rapporter grand-chose aux caisses de l’OM. En revanche, Mandanda et Radonjic étaient deux gros salaires du club (plus de 200.000 euros par mois chacun). Pablo Longoria a donc fait plaisir à son propriétaire Frank McCourt avec ces deux départs, et l’homme d’affaires américain pourrait le féliciter avec une belle enveloppe pour recruter. Cela tombe bien, le président de l’OM a un très gros coup dans le collimateur avec Memphis Depay, en fin de contrat au FC Barcelone dans un an.

Depay, Mertens, les rumeurs fusent à l'OM

Info #mercatOM l’objectif de Pablo Longoria est de dégraisser assez rapidement, de faire de la place dans la masse salariale. Pourquoi ? Parce que si la situation n’a pas bougé d’ici là, il va tout faire pour monter un beau « deal moderne » avec Barcelone pour Memphis Depay pic.twitter.com/EE81b2Vaqu — Romain Canuti (@romcanuti) July 6, 2022

Tandis que la rumeur Dries Mertens enfle à Marseille, Le Phocéen affirme que Pablo Longoria souhaite monter un deal « original » avec le FC Barcelone pour le transfert de Memphis Depay. Une information qui tient debout selon le journaliste Romain Canuti. « Longoria essaie de faire de la place dans l'effectif en libérant des salaires importants, comme on a pu le voir avec Mandanda et Radonjic. L'idée est de tenter un gros coup, et dans cette catégorie, le dossier en haut de la pile se nomme Memphis Depay. C'est pour cela qu'il faut aller vite dans le sens des départs, parce que la situation de l'international hollandais peut évoluer rapidement » a lancé sur Le Phocéen le journaliste, pour qui il est avéré que l’Olympique de Marseille fait de Memphis Depay l’une de ses pistes prioritaires en attaque lors de ce mercato estival. De quoi faire rêver les supporters olympiens, qui n’ont pas oublié à quel point Depay a marché sur la Ligue 1 -par moment- lorsqu’il portait les couleurs du rival lyonnais. Marseille devra en revanche faire vite s’il veut recruter l’attaquant phare des Pays-Bas car du côté de la presse anglaise, on affirme que Tottenham est également sur le coup et va tenter de récupérer Memphis Depay dans les jours à venir.