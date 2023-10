Mehdi Benatia et l'OM, cette menace XXL bloque sa signature

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria est à la recherche d’un successeur à Javier Ribalta. Le profil de Mehdi Benatia plait beaucoup, mais un détail d’importance bloque la venue de l’ancien capitaine du Maroc à l’OM.

Échaudé par la réunion explosive du 19 septembre dernier, Javier Ribalta a fait ses valises et a quitté l’Olympique de Marseille, laissant vacant le poste de directeur du football. Pablo Longoria reste en place avec une grosse influence sur le secteur sportif et Stéphane Tessier a pris du galon. De son côté, le directeur sportif David Friio est sur le départ. Il pourrait être remplacé dans ce rôle par Mehdi Benatia, actuel agent de joueurs et qui fait office de favori aux yeux de Pablo Longoria pour devenir l’un des hommes forts du secteur sportif de l’OM à l’avenir.

Le feeling est excellent entre Benatia et Longoria, qui se connaissent depuis l’époque de la Juventus Turin. Mais alors qu’il est en pole pour obtenir le poste depuis plusieurs semaines, Mehdi Benatia n’a toujours pas lâché son agence de joueurs. Or, il est impossible de cumuler les jobs de directeur sportif et d’agent. Car selon Bastien Cordoleani, intervenant régulier sur Le Phocéen, l’OM s’exposerait à une interdiction de recrutement s’il embauchait Mehdi Benatia avant que le Marocain n’abandonne son rôle d’agent.

Benatia doit stopper son boulot d'agent s'il veut signer à l'OM

« Concernant Benatia c'est toujours très avancé mais l'OM ne veut prendre absolument aucun risque avec la position du Marocain et son agence de joueurs Il faut savoir que le club s’il y a un litige peut risquer une interdiction de recrutement sur plusieurs mercato » a publié l’insider, pour qui Pablo Longoria ne veut pas jouer avec le feu à ce sujet. En définitive, Mehdi Benatia est toujours la piste prioritaire de l’Olympique de Marseille pour le poste de directeur sportif. Mais l’ex-capitaine de la sélection marocaine ne rejoindra le club phocéen que lorsque tout sera signé pour mettre fin à ses différents mandats en tant qu’agent de joueur. Et tout cela pour préserver les intérêts de l’OM et éviter une interdiction de recrutement, laquelle serait terrible pour Pablo Longoria.