Média, public, un joueur de l'OM traité injustement

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après un mercato intense mené par le président Pablo Longoria, l'OM possède l'un des effectifs les plus riches de Ligue 1. Igor Tudor en a conscience, notamment dans l'entrejeu. Les joueurs sont presque interchangeables sauf peut-être un, Valentin Rongier.

Les gros matches s'enchaînent pour l'OM. Entre deux rendez-vous de Ligue des champions, à Tottenham puis face à Francfort, l'OM doit accueillir le LOSC en Ligue 1. Un adversaire de qualité qui apparaît comme un possible concurrent direct pour l'Europe. Cet enchaînement de matches ferait peur à beaucoup de monde, mais c'est moins le cas pour Igor Tudor. L'OM possède un effectif plus fourni que jamais pour assurer sur tous les tableaux. Les postes sont doublés avec la possibilité d'utiliser différents schémas tactiques. Le Croate peut ainsi composer une vraie belle équipe face aux Lillois, tout en préservant la fraîcheur de ses troupes.

Rongier, le crack de l'OM pour Tudor

Toutefois, la sérénité de l'entraîneur marseillais risque d'être troublée par une absence notable. Valentin Rongier ne croisera pas les Dogues samedi soir, ayant accumulé trois cartons jaunes depuis le début de saison. Si pour de nombreux observateurs cette absence est anecdotique, Igor Tudor est lui vraiment peiné de ne pas bénéficier de son joueur. L'entraîneur de l'OM est tombé sous le charme de l'ancien nantais et n'a pas hésité à lui chanter des louanges en conférence de presse d'avant-match.

« Rongier me donne tout. Il est intelligent, il a de la course. Il est sous-estimé par les médias et le public, c'est vraiment un joueur fantastique. Il y aura quelques changements demain. Ce sera la meilleure équipe possible », a t-il indiqué mettant aussi en avant son état d'esprit si atypique dans le football actuel. Une confiance qui s'est traduite par un brassard de capitaine pour Valentin Rongier, comme c'était le cas à Tottenham mercredi dernier. Aux Marseillais de faire le travail sans lui face à Lille pour confirmer que l'OM ne sera pas ébranlé à la moindre contrariété cette saison.