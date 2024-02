McCourt viré, la révolte gronde à Marseille

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM vient de sacrifier son deuxième entraineur de la saison alors que les résultats sont inexistants en 2024. Pablo Longoria est plus que jamais contesté mais Frank McCourt a aussi une grande part de responsabilité selon Jérôme Rothen et le plateau de RMC.

De candidat à la Ligue des champions à formation engluée dans le ventre mou de Ligue 1. L'OM vit une saison cauchemar, symbolisée par son instabilité. Une instabilité dans l'équipe dirigeante, dans le staff avec quatre entraîneurs différents sur le banc et surtout au niveau des joueurs. Pablo Longoria a beaucoup acheté et énormément vendu cet été et cet hiver. L'Espagnol est vu comme le principal responsable de cette situation chaotique sur le plan sportif. Toutefois, Jérôme Rothen n'oublie pas que le patron de l'OM reste Frank McCourt. L'Américain, propriétaire du club phocéen, n'est jamais sur la Canebière et ne parle presque pas publiquement. Cela devient un problème majeur pour l'OM selon le consultant de RMC.

Frank McCourt accusé de délaisser l'OM

« Ça me rend complètement fou quand tu vois que l’OM est dans cet état-là. Il appartient à Frank McCourt qui a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d’argent. Et, t’as l’impression qu’en fait il n'en a rien à carrer de savoir où va son argent et comment il le perd. Je ne comprends pas sa stratégie. Déjà, la première des choses est de montrer sa tête un petit peu plus souvent pour que les joueurs s’imprègnent de l’identité de Frank McCourt, qui est quand même le propriétaire et celui qui les paye. En plus, c’est la pire crise, la pire saison de l’OM sur les 5 dernières années. Je ne comprends pas son absence et sa communication qui est inexistante. Il fait confiance à Pablo Longoria qui fait du grand n’importe quoi, qui ne se remet jamais en question. J’aimerais que Frank McCourt mette Longoria devant ses responsabilités. […] Je trouve que sa communication est un manque de respect total envers le football français et l’OM », a t-il lâché dans Rothen s'enflamme.

🗣️ @rothenjerome se chauffe contre Mc Court, trop absent en temps de crise : "T'as l'impression qu'il n'en a rien à carrer de savoir comment il perd son argent. J'aimerai qu'il mette Pablo Longoria devant ses responsabilités." #RMCLive pic.twitter.com/JFKIgFnkVZ — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 20, 2024

Un constat approuvé et regretté par ses compères Jean-Michel Larqué et Steve Savidan. L'ancien attaquant de Valenciennes et Caen n'est pas étonné par Frank McCourt. Pour lui, son silence correspond à la manière de gérer les clubs par les fonds d'investissement étrangers et il faut s'y habituer. « On assiste à une américanisation du football français. Il y a une sorte de délégation de pouvoir des actionnaires qui ne veulent plus exister dans les clubs et laissent un président décider. Ils gèrent un club comme une entreprise et si ça coule tant pis », a t-il indiqué. McCourt devra réagir quand même car à Marseille plus qu'ailleurs le public ne supporte pas qu'on laisse l'OM couler sans rien faire.