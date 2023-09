McCourt n'a pas aimé, son show après OL-OM a coûté cher

Dans : OM.

Ancien directeur de la communication à l’Olympique de Marseille, Jacques Cardoze s’était progressivement éloigné de la direction. Notamment en cause, son étrange sortie médiatique devant le siège de la Ligue de Football Professionnel en décembre 2021.

Certes, l’Olympique de Marseille n’est pas un club comme les autres. Les réactions sont parfois disproportionnées dans la cité phocéenne. Mais Jacques Cardoze, lui, en avait vraiment trop fait. Après l’Olympico arrêté dès la 4e minute au Groupama Stadium, en raison d’un jet de bouteille sur Dimitri Payet, la commission de discipline s’était réunie pour décider des sanctions, sans convoquer les dirigeants marseillais.

Cardoze s'était lâché

En colère, l’ex-directeur de la communication olympienne avait alors débarqué devant le siège de la Ligue de Football Professionnel pour se plaindre auprès des médias. « Cette commission est illégitime. C'est une parodie de justice, avait-il lâché en décembre 2021. Est-ce que vous connaissez une cour de justice au monde qui convoque le responsable mais pas la victime ? C'est une honte pour le football français. Nous ne reconnaissons pas aujourd'hui cette commission de discipline. » Avec du recul, Jacques Cardoze, licencié en février dernier, se rend compte de son erreur qui lui a peut-être coûté son poste.

« On était heurtés que Dimitri ne puisse pas s'exprimer et on voulait marquer le coup, a expliqué le journaliste à L’Equipe. Mais j'avais perdu ma mère trois jours avant. Ce soir-là, j'arrive en courant devant le siège de la LFP parce qu'on me demande d'intervenir avant la fin de la réunion. Sur la forme, c'est vrai que c'est too much. Je ne peux d'ailleurs pas revoir cette séquence aujourd'hui. Une part du supporter de l'OM parlait, il y avait un peu trop d'émotions là-dedans. Au sein du groupe McCourt, ils n'ont pas compris... Il y a eu alors une petite cassure, puis un changement de stratégie. » D’où la détérioration de sa relation avec le président Pablo Longoria.