Amavi le flop, l'Espagne le renvoie déjà à l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Les joueurs prêtés par l'OM ne font décidément pas recette à l'étranger. Dernier exemple en date, Jordan Amavi qui ne convainc pas Getafe. Le club madrilène veut le renvoyer à Marseille, moins de 6 mois après son arrivée.

La galère continue pour Jordan Amavi et en quelque sorte pour l'OM. Le latéral gauche n'entre plus dans les plans à Marseille ces dernières saisons, quelque soit l'entraîneur en place. La seule alternative qui lui reste est d'aller voir ailleurs en prêt. C'était le cas lors de la deuxième partie de saison dernière où il était revenu à Nice. Il n'avait joué que neuf matchs, dont cinq petites titularisations. Cet été, c'est Getafe qui est venu le chercher pour entrer en concurrence avec l'Argentin Fabrizio Angileri. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'a pas été une menace pour le titulaire habituel du club espagnol, ne jouant que cinq fois toutes compétitions confondues.

Retour à l'envoyeur pour Amavi, Getafe a trouvé mieux

Ses prestations ne sont pas suffisantes pour les dirigeants de Getafe, à tel point que l'aventure va se terminer incessamment sous peu. C'est ce que révèle le média Super Deporte, qui précise que les discussions pour mettre fin au prêt du joueur sont bien entamées entre les deux clubs. Amavi était arrivé début septembre pour un bail d'un an avec le club de la banlieue de Madrid. Son niveau n'aura pas suffi d'autant que Getafe a trouvé mieux en Liga pour le poste d'arrière gauche.

👉🏼Getafe a déjà entamé des discussions avec l’OM pour mettre fin au prêt de Jordan Amavi. Il n’a disputé que 4 matchs de championnat, dont 1 titularisation cette saison. (@superdeporte_es/@footmercato) #TeamOM pic.twitter.com/w5jtZ9olJR — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) December 27, 2022

Jesus Vazquez, 19 ans et international espoirs espagnol, devrait arriver de Valence selon plusieurs médias locaux. Pour Jordan Amavi, ce sera retour à la case OM où Igor Tudor ne compte pas sur lui. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le club phocéen, Amavi devra sans doute trouver un nouveau club en prêt pour la deuxième partie de saison. Dans le cas contraire, ce sera le banc de touche au mieux pour lui. L'OM a vraiment du mal avec les joueurs prêtés ces derniers temps. En effet; dans le même temps, on murmure que Konrad de la Fuente devrait revenir de son prêt à l'Olympiakos où il n'a pas plus convaincu que Amavi à Getafe.