Mbemba vendu en urgence, l'OM doit s'activer

Par Corentin Facy

A un an de la fin de son contrat, Chancel Mbemba pourrait rester à l’OM et partir libre en 2025. Un scénario que Pablo Longoria doit impérativement éviter en vendant l’international congolais cet été.

Recruté libre par l’Olympique de Marseille en 2022, Chancel Mbemba est l’un des joueurs les plus fiables de l’effectif olympien. Véritable soldat à l’état d’esprit irréprochable, l’ancien joueur du FC Porto pourrait retrouver son ancien entraîneur à Marseille en la personne de Sergio Conceiçao. A n’en pas douter, le technicien portugais comptera sur Mbemba, si son arrivée sur le banc de l’OM venait à se confirmer. Mais pour Pablo Longoria, ce dossier est épineux car le président phocéen déteste conserver des joueurs qui arrivent dans leur dernière année de contrat.

Il y a quelques jours, La Provence indiquait dans son édition du jour que l’Olympique de Marseille était prêt à garder Chancel Mbemba en fin de contrat, au risque de le voir partir libre en 2025. Le risque est moindre car l’international congolais est arrivé pour zéro euro et son départ en tant que joueur libre ne serait pas une catastrophe sur le plan financier. Cela étant, Le Phocéen indique dans un édito que si l’OM peut récupérer une dizaine de millions d’euros en vendant l’ancien joueur d’Anderlecht dès cet été, il serait bête de s’en priver.

Une vente de Mbemba nécessaire pour l'OM ?

« Le gros problème pour ceux qui espèrent le voir rester à Marseille, c'est son contrat. Arrivé libre il y a deux saisons, Chancel Mbemba n'a plus qu'un an de bail et si l'OM veut en tirer quelque chose, la solution idéale serait de le vendre ces prochaines semaines, plutôt que d'attendre et de le voir partir libre en cas d'échec des négociations. Si l'OM ne perd pas Leonardo Balerdi, la logique semble être un départ du stoppeur droit » publie le média marseillais, favorable à un départ de Chancel Mbemba lors du mercato estival. Reste que Sergio Conceiçao, actuellement en discussions avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour devenir le nouvel entraîneur de l’OM, pourrait exiger la présence du défenseur congolais dans l’effectif la saison prochaine. Le board marseillais pourrait alors être contraint de conserver Chancel Mbemba et de le voir partir libre dans un an.