Mbemba n’est plus seul, l’OM a trois autres bannis

Par Eric Bethsy

Afin de recruter les défenseurs réclamés par l’entraîneur Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille doit conclure des départs. Le défenseur central Chancel Mbemba reste poussé vers la sortie, tout comme trois autres Marseillais jugés indésirables.

Pablo Longoria a annoncé la couleur. L’Olympique de Marseille a bien l’intention de se renforcer pendant le prochain mercato hivernal. Mais dans l’idéal, le président marseillais a admis que des ventes seraient préférables avant de passer à l’action. L’Espagnol joue la carte de la prudence sachant que cette saison sans les recettes d’une compétition européenne se terminera forcément avec un déficit pour le club phocéen. Bien évidemment, l’idée n’est pas d’affaiblir l’équipe et de vendre les meilleurs joueurs.

« On veut toujours le meilleur effectif possible, les joueurs importants de l’équipe ne sont pas en vente, expliquait Pablo Longoria mercredi. Si on peut faire des opérations intéressantes avec des joueurs en manque de minutes, on est ouvert. » Le président de l’Olympique de Marseille n’a pas donné les noms des éléments non retenus. Mais le quotidien régional La Provence a révélé l’identité des quatre indésirables. Sans surprise, Chancel Mbemba, écarté depuis le début de la saison, reste poussé vers la sortie à quelques mois de la fin de son contrat.

Harit fait partie des indésirables

On apprend également que deux autres défenseurs centraux sont concernés, à savoir Bamo Meïté, absent des plans de Roberto De Zerbi, et le renfort estival Lilian Brassier, qui a quasiment disparu depuis sa boulette contre l’AJ Auxerre (défaite 1-3) le 8 novembre dernier. Enfin, nos confrères citent aussi le milieu offensif Amine Harit alors que l’international marocain jouait régulièrement avant sa blessure à un mollet. Autant de dossiers compliqués pour Pablo Longoria qui espère faciliter les arrivées d’un défenseur central et d’un latéral droit, soit les deux profils réclamés par Roberto De Zerbi.