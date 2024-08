Maupay à l’OM, il en rêvait, Longoria l'a fait

A quelques heures de la fin du mercato, l’Olympique de Marseille a trouvé sa doublure d’Elye Wahi. Après plusieurs jours de discussions, l’OM est parvenu à un accord pour recruter Neal Maupay. De quoi soulager les observateurs assidus du club phocéen, qui réclamaient l’arrivée d’un buteur avant le 30 août.

L’Olympique de Marseille est bien occupé pendant ce mercato estival. La direction phocéenne n’a pas chômé et a accueilli bon nombre de recrues pour venir renouveler l’effectif. En revanche, un événement inattendu est venu contrecarrer les plans de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, puisque Faris Moumbagna s’est gravement blessé au genou lors de la première journée de Ligue 1 sur la pelouse de Brest (1-5). Quant à Elye Wahi, il a marqué dans le Finistère mais a raté de grosses occasions la semaine suivante contre Reims (2-2) lors de la première rencontre ayant eu lieu au Vélodrome. Sifflé au moment de sa sortie du terrain, l’ancien lensois n’a pas marqué beaucoup de points sur ce match. Ce qui obligeait l’OM à accélérer son mercato pour lui trouver une doublure, chose qui a été faite puisque Neal Maupay va signer dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire. De quoi soulager les suiveurs de l’OM qui réclamaient l’arrivée d’un buteur.

🚨🔵⚪️ Neal Maupay to Olympique Marseille, here we go! Deal done on loan with mandatory buy option from Everton.



€4m fee as #EFC were only accepting a permanent move, Maupay agreed terms days ago.



All set for medical, as L’Équipé reports. pic.twitter.com/AwawcNH6ZM