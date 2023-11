Matt Pokora furieux, l'OM « ‍joue à 7 contre 11 ‍»

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La défaite de l'OM dimanche soir à Lens a consterné les supporters du club phocéen. Et l'un des plus fameux d'entre eux, Matt Pokora, commence à sérieusement se demander où va Marseille. La star tape dans le tas.

L'Olympique de Marseille est devenu une équipe du jeudi soir, mais plus vraiment du week-end. Si le club de Pablo Longoria performe en Europa Ligue, que dire des purges infligées en Ligue 1. Une semaine après un très triste 0-0 contre Lille au Vélodrome, l'OM est tombé à Lens (1-0) en rendant une nouvelle fois une copie insipide et qui a ennuyé les abonnés de Prime Vidéo. Résultat, avec un match en moins à jouer contre l'OL, l'équipe de Gennaro Gattuso est dixième au classement, mais avec seulement deux points d'avance sur Lorient, barragiste. Grand supporter de l'Olympique de Marseille, Matt Pokora a brutalement tiré le signal d'alarme, l'artiste sentant que le club phocéen partait en sucette.

#RCLOM Et toujours rien de séduisant/rassurant dans le jeu…Donc sur ses 8 derniers matchs de championnat l’OM en a gagné 1 et c’était contre Le Havre qui a joué + d’une mi temps à 10…

Va peut-être falloir commencer à regarder derrière plutôt que devant au niveau du classement! — Matt Pokora (@MPokora) November 12, 2023

Via les réseaux sociaux, le chanteur a fait part de sa colère, mais surtout de son inquiétude après la défaite à Bollaert. Et Matt Pokora n'épargne personne dans ses commentaires pour le moins virulents à l'encontre de certains joueurs marseillais. « Toujours rien de séduisant/rassurant dans le jeu…Donc sur ses 8 derniers matchs de championnat, l’OM en a gagné 1 et c’était contre Le Havre qui a joué + d’une mi-temps à 10… Va peut-être falloir commencer à regarder derrière plutôt que devant au niveau du classement ! On joue sans gardien, sans avant-centre et sans ailiers. C’est pas le même sport à 7 contre 11 », lance le chanteur dont la passion pour l'Olympique de Marseille n'est pas à mettre en doute.

Matt Pokora déprime, c'est la faute de l'OM

Et forcément, lorsque l'on a 5,7 millions d'abonnés sur X, ce genre de message attire bien des réponses, et la plupart de ces réponses vont dans le même sens que celui de Matt Pokora. Visiblement l'OM inquiète ses fans, même si évidemment ce n'est pas la panique totale. « Entre le Mercato raté et les choix de coach … le club est à l’envers. Y a rien pas de fond de jeu. Pathétique », « Un mec comme Mbemba si performant mais le coach décide de le placer sur le banc... quelle absurdité ! », « Ce soir c’est saison terminée et saison blanche...objectif ? Ne pas finir dans la zone rouge...Benatia aura du travail pour reconstruire tout le secteur offensif...on va vivre une année 2024 galère...dégoûté... », les fans de Marseille et de Matt Pokora sont dans le dur.