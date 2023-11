L1 ‍: Gradit réveille Lens, l’OM continue de plonger

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

12e journée de Ligue 1 :

Stade Bollaert.

RC Lens - Olympique de Marseille : 1-0.

But : Gradit (90e) pour Lens.

Dans ce choc entre deux clubs ambitieux, le RC Lens a finalement réussi à dominer l’Olympique de Marseille grâce à un but sur le gong (1-0).

Opposant deux membres du dernier podium de L1, cette affiche du dimanche soir ne répondait pas trop aux attentes en première période. Malgré quelques timides occasions d’Harit (25e) ou Wahi (28e), les 22 acteurs rentraient donc à la pause sur un score nul et vierge plutôt logique vu le déchet technique proposé sur la pelouse de Bollaert...

En deuxième période, Marseille affichait un visage un peu meilleur, Harit se procurant une grosse opportunité d’ouvrir la marque (66e). Par la suite, Lens montait en puissance avec El Aynaoui (74e, 78e), mais Pau Lopez veillait au grain… pas jusqu’au bout. Puisque dans les dernières minutes de jeu, Gradit trouvait la faille en marquant de la tête sur un corner de Fulgini (1-0 à la 90e). Un but qui suffisait au bonheur des Sang et Or !



Grâce à cette victoire, le groupe de Franck Haise grimpe de quatre places et remonte au sixième rang de la Ligue 1, à huit unités du podium tout de même. De son côté, l’OM de Gennaro Gattuso, qui n’a gagné qu’un seul de ses huit derniers matchs de L1, est dixième, à sept longueurs du Top 5.