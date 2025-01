Mathys Tel à l'OM, Tottenham met 60 millions ‍!

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

A la recherche d’un nouvel attaquant de pointe dans la dernière ligne droite du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille vise Mathys Tel. Mais Tottenham a frappé fort.

Depuis le départ d’Elye Wahi, l’Olympique de Marseille ne se cache plus d’espérer pouvoir recruter un nouvel attaquant de pointe. De nombreuses pistes sont déjà parues dans la presse sous la forme de rumeurs plus ou moins crédibles. Dernièrement, c’est un intérêt des dirigeants phocéens pour Mathys Tel qui a fait couler beaucoup d’encre. Et à juste titre, puisque le joueur lui-même a pris la décision de quitter le Bayern Munich avant la fin du mercato hivernal pour trouver plus de temps de jeu ailleurs. Conscient de cet état de fait, l’OM a tenté sa chance en proposant un prêt pour le joueur formé au Stade Rennais. Mais devant l’énorme concurrence sur le dossier, les Marseillais peuvent déjà dire au revoir à toutes leurs chances.

Mathys Tel hésite à dire oui à Tottenham

🚨Aston Villa s’intéresse à Mathys Tel après le départ acté de John Durán pour Al Nassr.



🔹Plusieurs clubs de PL aimeraient recruter le buteur. Tottenham pousse. Manchester United et Arsenal sont là.



➡️ En cas de transfert définitif le Bayern Munich espère entre 50 et 60M€… pic.twitter.com/UWmfnong4G — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 30, 2025

Mathys Tel à l’Olympique de Marseille : une utopie qui avait un certain style. Malheureusement pour les dirigeants et supporters olympiens, l’opération n’a quasiment plus aucune chance d’arriver. En cause, l’intérêt de clubs aux moyens colossaux. Fabrice Hawkins, journaliste RMC Sport, indique en ce sens qu’Aston Villa est prêt à mettre le paquet sur Mathys Tel pour remplacer Jhon Duran, tout comme plusieurs autres cadors de Premier League comme Tottenham, Manchester United et Arsenal.

Ce sont justement les Spurs qui ont frappé vite et fort ce jeudi, puisque L'Equipe annonce un accord de principe avec le Bayern Munich pour un transfert sec à 60 ME. Le club londonien doit désormais convaincre Tel, qui n'est pas forcément très séduit par l'idée de rejoindre un club tombé dans le ventre mou de la Premier League. D'autres clubs savent en tout cas le tarif demandé, même s'il va bien au-delà des moyens à disposition de l'OM.