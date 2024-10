Mason Greenwood prêt à quitter l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Même si son histoire avec l'OM a très bien débuté, Mason Greenwood n'aura aucun scrupule à partir en fin de saison car il rêve de rejoindre un ténor européen à tout prix pour retrouver les sommets.

Recrue vedette de l’Olympique de Marseille cet été, Mason Greenwood a réussi son début de saison. Ses premiers pas sous le maillot phocéen ont été très convaincants. Et même s’il connait une phase un peu moins convaincante ces dernières semaines, l’Anglais a clairement montré qu’il pouvait encore grimper d’un palier après son aventure réussie du côté de Getafe la saison passée. Pour mieux sauter une nouvelle étape à la fin de l’exercice en cours, et rejoindre un cador européen ? C’est le chemin qui se dessine selon plusieurs sources ces dernières heures. Le média espagnol spécialisé dans les transferts Fichajes affirme en effet que Liverpool pense très fort à lui pour remplacer Mohamed Salah, et ce même si sa côte d’amour en Angleterre est au plus bas depuis des années, et les révélations de sa compagne sur les violences conjugales qu’elle avait subies à l’époque ont provoqué une vraie cassure dans l’opinion publique.

Liverpool et le Barça draguent Greenwood

De là à voir un retour en Premier League, il y a encore un énorme pas mais si l’ailier formé à Manchester United continue de démontrer son talent, nul doute que son profil, sur le plan sportif, pourrait convaincre les Reds de mettre le paquet. Et surtout, l’information est confirmée par le Quotidien du Sport, qui affirme que Mason Greenwood est très tenté à l’idée de retrouver un grand club européen, lui qui a du repartir chez une formation plus modeste comme Getafe pour relancer sa carrière. Quitter l’OM au bout de seulement un an, et même en cas de qualification en Ligue des Champions, ne le dérangerait pas le moins du monde, son ambition étant de retrouver le plus haut niveau qui lui était promis à son explosion chez les Red Devils.

Néanmoins, l’OM aura tout de même son mot à dire, l’Anglais étant sous contrat jusqu’en 2029, même si Pablo Longoria pourrait se frotter les mains en cas de grosse concurrence pour le faire signer, surtout que le FC Barcelone salive aussi à l’idée de faire venir Greenwood au Camp Nou en 2025. Pour le reste, il est rare de voir le club provençal repousser des grosses offres si jamais elles devaient se présenter. Cela même si Manchester United possède encore des pourcentage sur la revente.