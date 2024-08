Mason Greenwood déjà dans l'histoire de l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi après-midi, l'OM n'a fait qu'une bouchée du Stade Brestois (5-1) pour le compte de la première journée de Ligue 1. Mason Greenwood aura planté un doublé pour ses grands débuts avec la tunique marseillaise.

L'OM était très attendu ce samedi sur la pelouse du Stade Brestois en Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi ont répondu plus que présents avec une victoire éclatante sur le score de 5 buts à 1. Les Phocéens ont notamment pu compter sur l'apport de Mason Greenwood. L'ancien de Manchester United a planté un doublé et réalisé une prestation aboutie. De quoi forcement impressionner, même s'il en faudra bien plus pour se réhabiliter aux yeux des fans et observateurs de football. Toujours est-il que le Britannique a eu déjà l'occasion de rentrer dans l'histoire de l'OM grâce à ses buts en Bretagne.

Greenwood fait déjà sensation à l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mason Greenwood (@masongreenwood)

Ces dernières heures, Opta rappelle en effet que Mason Greenwood est devenu le troisième joueur à inscrire un doublé pour son premier match de Ligue 1 avec l'OM au 21e siècle. Les deux autres sont Dimitri Payet et Luis Suarez. De quoi donc se mettre en confiance, surtout que le joueur anglais a été impliqué sur les 5 buts inscrits par les Phocéens à Brest. De bon augure pour la suite des opérations, alors que les Marseillais comptent bien jouer les premiers rôles jusqu'au bout cette saison en Ligue 1. Mason Greenwood sera l'une des pièces principales du dispositif de Roberto De Zerbi, qui a beaucoup fait pour l'avoir malgré les affaires le concernant. Pour rappel, le footballeur de l'OM avait été accusé en 2022 d'agression et de tentative de viol sur sa compagne actuelle. Son arrivée avait été contestée par de nombreux fans en France et à Marseille, dont le Maire de la ville.