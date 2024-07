Mason Greenwood à l'OM ce lundi, c'est chaud

Comme indiqué par la presse italienne ce lundi matin, c’est la journée ou jamais pour avancer dans le dossier Mason Greenwood et du côté de l’OM, les feux semblent enfin au vert.

En discussions avec Mason Greenwood depuis plusieurs jours, l’Olympique de Marseille touche enfin au but. Ce lundi matin, le journaliste Alfredo Pedulla confiait que le club phocéen attendait une réponse du jeune attaquant anglais au plus tard ce lundi soir. Il semblerait que les feux soient désormais au vert pour une arrivée de Mason Greenwood dans les prochaines 24 heures puisque selon les informations du compte insider @Utd_Forever, suivi par près de 90.000 followers, l’attaquant britannique de 22 ans est attendu ce lundi dans la cité phocéenne.

« La vente de Greenwood est proche et il devrait s’envoler pour Marseille dans les prochaines heures » indique le média insider spécialisé dans l’actualité de Manchester United. Pour rappel, les Red Devils et l’OM ont déjà trouvé un accord pour un transfert avoisinant les 30 millions d’euros et ces dernières heures, Pablo Longoria et Mehdi Benatia redoublaient d’effort pour convaincre Mason Greenwood de rejoindre Marseille. Les dirigeants olympiens ont pu compter sur le soutien de Roberto De Zerbi, lequel s’est personnellement investi dans le dossier en multipliant les échanges avec Mason Greenwood par téléphone. Il semblerait que les efforts de l’état-major marseillais soient en passe de porter leurs fruits même si cela demande maintenant confirmation.

