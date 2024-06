Mason Greenwood à l’OM, c’est le coup de folie ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria a décroché son téléphone pour appeler Mason Greenwood, et le premier contact pour intégrer la jeune star anglaise dans l'effectif de Roberto De Zerbi a été positif. Négociations en cours avec Manchester United, qui demande 40 ME.

Rien n’arrête Pablo Longoria en vue du mercato estival. Après avoir réussi à convaincre Roberto De Zerbi de signer à l’Olympique de Marseille, le président espagnol compte donner les moyens de ses ambitions à l’entraineur italien, et les avancées concrètes sur le marché des transferts se multiplient. C’est notamment le cas pour Lilian Brassier et Ismaël Koné, qui devraient signer quand RDZ aura paraphé son contrat, histoire de faire les choses dans l’ordre. Ces deux premières recrues sont très loin de freiner Longoria, qui mise sur de gros départs (Veretout, Mbemba, Gigot, Ndiaye et Vitinha) pour financer de nouvelles acquisitions.

Greenwood est tenté par l'OM

Et ce jeudi midi, un nom est sorti du chapeau par le biais de très sérieuses sources, et notamment The Athletic et Fabrizio Romano. Des médias qui évoquent ainsi une prise de contacts entre Mason Greenwood et l’OM, avec un premier retour très positif quant au souhait du joueur anglais de signer en Provence. L’ancien prodige de Manchester United appartient toujours au club anglais, mais il en avait été suspendu pour des accusations de violence envers son ex-petite amie. Les évènements datent de janvier 2022 et ils avaient stoppé net la carrière du grand espoir anglais. Plus d’un an après, Getafe avait obtenu le prêt du joueur désormais âgé de 22 ans, et son aventure en Espagne a été très convaincante, avec 10 buts en 35 matchs, et surtout un gros poids dans le maintien du club madrilène en Liga. En plus d’une attitude correcte, même s’il avait réussi à s’embrouiller avec un arbitre et à se faire exclure pour insultes.

En attendant, son niveau sportif a suscité beaucoup d’intérêt, notamment en Espagne car son passif freine toujours clairement les clubs anglais. Le tout récent contact avec l’OM est à même de changer la donne, alors que Greenwood a eu des contacts récents avec trois clubs italiens : la Juventus, Naples, et surtout la Lazio Rome. Getafe a fait la demande pour conserver une saison de plus le joueur, mais ce dernier a envie de viser au-dessus. Devant ce premier retour positif, l’OM a décidé d’entamer des discussions avec Manchester United, même si ce n’est que le début des négociations. Aucune offre financière n’a été effectuée, pour un joueur dont la valeur financière est difficile à estimer. Elle se situerait aux alentours de 35 millions d’euros, même si Manchester United en demande 40 millions d'euros selon Foot Mercato, et représente en tout cas une nouvelle piste alléchante pour Marseille.