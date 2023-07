Marcelino vire déjà trois joueurs, chaude journée à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Arrivé à Marseille lundi en fin de journée, Marcelino a déjà fait des choix forts pour le mercato de l’OM, notamment concernant les joueurs de retour de prêt. Jordan Amavi, Pol Lirola et Konrad de la Fuente ne seront pas conservés.

Lundi, les joueurs non-internationaux de l’Olympique de Marseille ont retrouvé le chemin de l’entraînement. La reprise s’est déroulée… sans Marcelino. Le nouveau coach de l’OM est arrivé en fin de journée, quand tout le monde était déjà reparti. Ses adjoints en charge de la préparation physique et des tests médicaux étaient en revanche sur place afin d’accueillir les joueurs et leur prodiguer une première série de tests physiques.

Marcelino a atterri à Marseille en fin de journée et a été accueilli comme il se doit par Pablo Longoria et son bras droit Javier Ribalta. Les trois hommes ont ensuite dîné ensemble à Marseille, l’occasion pour eux d’évoquer le futur stage de l’OM en Allemagne… et le mercato, le sujet préféré de Pablo Longoria. Il a notamment été question des joueurs de retour de prêt. Dans son édition du jour, La Provence expliquait lundi que Marcelino était susceptible de donner une chance à Pol Lirola ou encore à Jordan Amavi.

Lirola, Amavi et Konrad dans le loft de l'OM

Il n’en sera finalement rien selon L’Equipe, catégorie ce mardi en expliquant que les deux latéraux en plus de Konrad de la Fuente n’entrent pas dans les plans de l’OM et de leur nouvel entraîneur Marcelino. Les trois joueurs n’étaient d’ailleurs pas conviés à la reprise lundi en même temps que le reste du groupe et ils ont de grandes chances de s’entraîner à part à leur retour « en attendant de trouver un nouveau point de chute ». Marcelino n’aura donc pas mis longtemps à trancher ses trois premiers dossiers du mercato, alors qu’il a par ailleurs contribué à faire venir Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético. Dans les jours à venir, les discussions vont se poursuivre entre Marcelino et l’état-major de l’OM alors que le recrutement de plusieurs latéraux et attaquants sont nécessaires pour compléter l’effectif.