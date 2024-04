Marcelino revient pour pourrir l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Marcelino connait très bien l'effectif marseillais et la situation des joueurs de l'OM. Il compte bien en profiter pour faire ses courses cet été et plomber le mercato de Longoria.

Entraineur de l’Olympique de Marseille en début de saison, Marcelino n’a pas du tout convaincu et a laissé sa place sans insister au premier vent contraire. Le technicien espagnol, habitué aux joutes de la Liga, a retrouvé un poste du côté de Villarreal, où ses premiers mois ont été jugés positivement. Cela malgré l’élimination en Coupe d’Europe face à… l’OM bien évidemment. Depuis, à plusieurs reprises, Marcelino a tenté de s’expliquer sur son départ de Marseille, assurant que les conditions n’étaient pas réunies pour progresser dans la sérénité et avancer dans le projet voulu par Pablo Longoria.

Des petits tacles qui provoquent une certaine animosité des supporters à son égard, et cela ne va pas s’arranger avec l’information dévoilée par AS. En effet, Villarreal cherche à se renforcer au milieu de terrain cet été, notamment en raison de l’arrivée en fin de contrat de plusieurs joueurs comme Etienne Capoue ou Francis Coquelin. Un renouveau est nécessaire et si le sous-marin jaune ne va pas pouvoir compter sur les indemnités de transfert pour le départ de ses Français, il espère bien récupérer un joueur gratuitement. Il s’agit de Pape Gueye, qui arrive lui aussi en fin de contrat à l’OM, et est courtisé par l’AS Monaco notamment.

Villarreal prêt à faire la grosse offre

Le Sénégalais est toujours officiellement en négociations avec les dirigeants marseillais, mais cela ne débouche pas sur une prolongation que l’OM aimerait conclure pour conserver un joueur apprécié par Jean-Louis Gasset, et qui possède une certaine valeur aux yeux de Pablo Longoria. Mais avec les intérêts qui se multiplient, et celui de Villarreal est désormais dévoilé, Gueye s’éloigne encore un peu plus d’une nouvelle aventure à l’OM. Le journal espagnol précise en tout cas que le club de Marcelino serait prêt à faire un « gros effort » pour le convaincre de signer, surtout que l’ancien coach de l’OM connait très bien les conditions de son contrat en Provence.