Marcelino refuse une recrue, l’OM risque de le payer cher

Par Eric Bethsy

Critiqué pour ses performances cette saison, Pau Lopez ne risque pas grand-chose. Le gardien de l’Olympique de Marseille n’a pas de véritable concurrent au sein de l’effectif. La faute à l’entraîneur Marcelino qui a empêché la direction de recruter un portier plus confirmé.

Pablo Longoria est resté fidèle à sa politique. Cet été encore, le président de l’Olympique de Marseille a renouvelé une bonne partie de l’effectif. Quitte à fragiliser son équipe engagée pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions très tôt dans la saison. Le dirigeant a en effet touché à tous les secteurs… sauf celui des gardiens de but.

Marcelino a stoppé la piste Lafont

Pau Lopez et Ruben Blanco ont conservé leurs statuts respectifs. Et après quelques rencontres, force est de constater que le club phocéen a commis une erreur. Dès la préparation, Pau Lopez avait déjà inquiété avec deux erreurs grossières en amical contre le Bayer Leverkusen (défaite 2-1). Puis l’Espagnol, pas irréprochable sur le but du Rémois Junya Ito à son premier poteau, s’est troué face au Messin Georges Mikautadze.

Et pour ne rien arranger, le portier numéro 1, s’estimant « nul » dans les séances de tirs au but, a préféré laisser la place à Ruben Blanco face au Panathinaïkos. Pas l’idéal pour rassurer les sceptiques. Du coup, on peut s’interroger sur l’étrange décision de Marcelino. Il y a quelques semaines, le journal L’Equipe révélait que l’Olympique de Marseille comptait mettre Pau Lopez en concurrence avec un gardien plus confirmé.

Marcelino sur Pau Lopez : "Nous avons une totale confiance en nos deux gardiens. Quand il y a des erreurs, je considère que c'est de la responsabilité de tout le monde"



La conférence de presse 👉 https://t.co/PSVjMXVvVX#OM #TeamOM pic.twitter.com/c5WOaMqbMB — La Provence OM (@OMLaProvence) August 25, 2023

La direction olympienne pensait au Nantais Alban Lafont. Mais à son arrivée, le successeur d’Igor Tudor a souhaité laisser Pau Lopez dans une position confortable. C’est donc Ruben Blanco, doublure et non concurrent du titulaire, qui a fait son retour dans le cadre d’un transfert définitif. Et qui ne risque pas d’inquiéter son compatriote. La situation devrait au moins durer jusqu’en janvier, Pablo Longoria n’ayant pas prévu d’investir sur un gardien d’ici jeudi soir.