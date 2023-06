Marcelino ne voulait pas l'OM, il craint la catastrophe

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va prochainement annoncer la venue de Marcelino comme entraineur. L'entraîneur espagnol aura pas mal de chantiers à régler dans les prochains jours.

Après des semaines de tractations et de rumeurs en tout genre, l'OM a enfin trouvé son futur entraineur. En effet, Marcelino va poser ses valises dans le sud de la France et succéder à Igor Tudor. L'ancien coach de Valence était le troisième choix du club phocéen après Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca. Il devra amener toute son expérience à l'OM tout en faisant le travail sur la scène européenne. Son arrivée à Marseille est en tout cas très commentée, avec des observateurs un peu perdus sur son cas. Selon certains, que ce soit du côté de l'OM ou de Marcelino, cette union se fait totalement par défaut. C'est notamment l'avis de Javier Prieto Santos.

Marcelino, déjà un bug à souligner ?

Sur l'antenne d'Europe 1, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet, avec quelques réticences à souligner. « Il ne jure que par le 4-4-2. C'est quelqu'un qui ne paye pas de mine. Il n'a pas un charisme à la Tudor. Il est petit et on dirait qu'il a une dégaine de commercial mais c'est quelqu'un qui a des idées et qui sait faire passer des messages. Il a toujours su faire bien jouer ses équipes que ce soit à Valence ou à Villarreal. Il sait tirer le maximum des joueurs s'ils écoutent. Alors vient-t-il par défaut ou par envie ? Cela fait quelque temps qu'il ne coache pas et il voulait apparemment reprendre l'Espagne. Après, cela semble être un choix par défaut même si ce n'est pas Michel non plus (...) », a indiqué Javier Prieto Santos, curieux de voir ce que donnera l'entraineur espagnol avec l'OM, qui va devoir se montrer prêt dès le mois d'août et les barrages de la Ligue des champions à venir. Une fois l'arrivée de Marcelino officialisée, le mercato va s'accélérer dans la cité phocéenne.