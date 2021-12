Manchester United veut envoyer Martial à l’OM, il va refuser

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans le cadre du potentiel transfert de Boubacar Kamara, Manchester United songe à envoyer Anthony Martial à l’OM.

Boubacar Kamara transféré à Manchester United en échange du prêt Anthony Martial à l’Olympique de Marseille, voilà une opération digne de vos plus grandes parties de Football Manager. Lundi, la presse espagnole affirmait que le deal était en cours de discussions entre les dirigeants de Manchester United et Pablo Longoria, le président de l’OM. Rapidement, les premiers démentis sont tombés, comme celui du journaliste Johny Séverin, lequel a indiqué qu’il n’y avait pas le moindre contact entre le club phocéen et Anthony Martial. Pourtant, les dirigeants de Manchester United auraient tout intérêt à pousser pour que cette double opération voit le jour selon Le Phocéen, convaincu que les Red Devils ont cette idée derrière la tête.

BREAKING: Sevilla have made an offer to Manchester United to sign Anthony Martial on loan. — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 28, 2021

« Les nouveaux riches de Newcastle proposent 12 ME pour recruter Boubacar Kamara tout de suite (…) C'est là que les dirigeants de MU sortent la carte Anthony Martial de leur manche en proposant un prêt jusqu'en fin de saison. Une opération qui leur garantirait une très belle affaire en récupérant un Kamara à l'œil. De plus, les Reds ne comptent plus vraiment sur Martial (...) L'idée de le voir performer avec l'OM est donc intéressante en vue d'une future vente, puisque le joueur est encore sous contrat jusqu'en 2024, avec une année supplémentaire en option. Un Martial qui plante avec Sampaoli, c'est donc pour MU l'assurance de récupérer une partie des 80 ME dépensés » juge le site marseillais. En revanche, Le Phocéen ne se fait pas d’illusions sur les envies d’Anthony Martial, lequel a peu de chances de valider un départ de Manchester United pour rejoindre l’OM, un club qui ne disputera même pas l’Europa League lors de la deuxième partie de saison.

L'OM trop bas de gamme pour Martial ?

« On voit mal Martial accepter de "descendre" en gamme dans un club qui dispute la Conférence League, même si l'OM est un club mythique » juge le média, qui a par ailleurs interrogé ses lecteurs sur l’intérêt d’une signature d’Anthony Martial en prêt à l’Olympique de Marseille. Plus de 60 % d’entre eux sont favorables à la venue de l’attaquant de l’Equipe de France au mois de janvier. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria, qui a réalisé quelques miracles depuis un an et demi en faisant venir des joueurs tels que Milik ou Guendouzi, parviendra à faire l’impensable en bouclant la venue d’Anthony Martial. Une chose est sûre, l’avenir du joueur de Manchester United ne s’écrira pas chez les Red Devils, qui ne comptent plus sur lui et qui lui ont bien fait comprendre. En plus de l’OM, le FC Séville est sur les rangs. Le club andalou a envoyé mardi sa première offre, mais celle-ci a été refusée par Manchester United, qui ne veut pas partager la prise en charge du salaire de Martial.