Anthony Martial à l’OM, tout s'écroule !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans le cadre du potentiel transfert de Boubacar Kamara à Manchester United, le nom d’Anthony Martial a été glissé du côté de l’OM.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille en juin prochain, Boubacar Kamara est un candidat crédible à un départ dès le mois de janvier. Et pour cause, Pablo Longoria est allergique aux départs pour zéro euro et fera tout ce qui est en son pouvoir pour vendre Kamara cet hiver, si le minot confirme à sa direction qu’il ne souhaite pas prolonger en faveur de son club formateur. Des discussions sont en cours avec Newcastle, mais également avec Manchester United. A la recherche d’un renfort au milieu de terrain cet hiver, les Red Devils apprécient le profil de Boubacar Kamara. Lundi après-midi, Marca a lancé une drôle de rumeur en expliquant que Manchester United souhaitait inclure le prêt d’Anthony Martial à l’OM dans le deal afin de convaincre les dirigeants phocéens de négocier avec eux plutôt qu’avec d’autres clubs.

Aucun contact entre l'OM et Anthony Martial ?

Sur le papier, l’opération était très sexy pour Marseille, qui était susceptible de récupérer un attaquant de classe internationale pour les six derniers mois de la saison. Mais il semblerait que la presse espagnole se soit légèrement emballée sur le dossier Anthony Martial. Car pour le journaliste français Johny Séverin, il n’y a pas le moindre contact entre le buteur de Manchester United et l’Olympique de Marseille. « Fake. Aucun contact entre l’Olympique de Marseille et Anthony Martial les amis. Des discussions tripartites sont en cours avec plusieurs clubs. Mais l’OM ne fait pas partie de la liste » a publié sur son compte Twitter l’ancien journaliste de BeInSports et de la chaîne Téléfoot. Reste maintenant à voir si certains médias européens relanceront la rumeur d’un prêt d’Anthony Martial à l’Olympique de Marseille mais pour le moment, ce dossier ne semble pas très chaud. Cela ne veut en revanche pas dire que Boubacar Kamara n’atterrira pas à Manchester United cet hiver.