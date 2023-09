Malaise à l’OM, la famille Tapie a besoin d’argent

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La série sur Bernard Tapie produite par Netflix fait beaucoup parler, et son fils Laurent, mécontent de cette oeuvre, en profite pour faire un appel aux dons pour la statue de son père. L'OM reste discret.

L’actualité autour de Bernard Tapie revient au premier plan en ce moment avec la diffusion d’un documentaire-fiction au sujet de la vie de celui qui fut grand patron, président de l’OM mais aussi Ministre. L’homme d’affaire, décédé en 2021, s’était opposé à cette volonté du fils de ami Jacques Ségéla, Tristan, de faire une série sur sa vie pour Netflix. Le voeu de l’ancien « boss » de l’OM de voir ses enfants s’occuper d’une telle chose n’a pas été respecté, et la plateforme de vidéo américaine n’aurait jamais accepté que la famille de « Nanard » ne s’occupe d’un tel projet. Depuis, Stéphane Tapie, ne cesse de critiquer la sérié, son contenu et son scénario, dénonçant « une bouse » et que Netflix était « des pigeons ».

La statue de Tapie coûte 260.000 euros

Bon bah ça c’est fait. 5 épisodes et franchement…… Dans la famille Ségéla il faut avoir une rolex (le père) et être un très bon vendeur (le fils). Faire une série qui s’appelle TAPIE et être aux antipodes de la réalité, Netflix vous êtes des pigeons 🤣

Allez bonne série à tous… — Stéphane Tapie (@TapieStephane) September 13, 2023

Le fils de Bernard Tapie a aussi profité de cette exposition médiatique pour porter un projet qui lui tient à coeur, et ce depuis quelques temps. En effet, ni l’OM ni la ville de Marseille n’ont souhaité faire de démarches pour rendre hommage au sulfureux dirigeant, qui était le patron de l’OM championne d’Europe en 1993, mais possède aussi des casseroles dans le monde des affaires, du football et de la politique. Résultat, Laurent Tapie est depuis plusieurs mois sur la volonté de faire financer une statue grandeur réelle de Bernard Tapie au pied du Vélodrome, et il demande encore un effort aux donateurs pour atteindre les 260.000 euros.

« Cette statue reproduit une scène de mai 1993 quand l'équipe présente la Ligue des champions au Vélodrome, avec mon père qui porte la coupe. On avait estimé au départ qu'il faudrait entre 250 et 300 000 euros pour faire le monument. La bonne nouvelle, c'est que l'affinage permet de voir que c'est plus proche des 250 000 que des 300 000 euros. Tant mieux, c'est un peu plus facile. Sur les 260, on a levé les deux-tiers, c'est-à-dire 170 000 euros. Il nous en faut encore un peu moins de 100 000 euros », a demandé sur La Provence Laurent Tapie, déçu de voir que, s’il y a eu des gros dons notamment de la part d'entreprises, seulement 1400 personnes ont participé.

Une tribune Tapie, l'OM n'est pas chaud

Il faut croire que cette initiative ne provoque donc pas un engouement incroyable et selon RMC, l’OM n’a pas participé à cette cagnotte, malgré des contacts réguliers avec la famille Tapie. La famille de l’ancien « boss » aimerait aussi qu’une tribune du Vélodrome porte le nom de Bernard Tapie, mais là aussi, selon la radio sportive, cette suggestion embarrasse un peu, et a tendance à faire réagir Laurent Tapie. « Quand Francis Borelli meurt, il y a la tribune Francis Borelli (au Parc des Princes). Quand Louis Nicollin meurt, Montpellier annonce que son prochain stade portera le nom de Louis Nicollin. Et quand le seul président qui a ramené la Ligue des champions meurt, il n’y a rien. Zéro. Ni centre d’entraînement ni tribune », s’est étonné le fils de l’ancien patron de l’OM, visiblement déçu par le manque de reconnaissance à l’égard de son père.