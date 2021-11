EL : Payet maintient l'OM en vie

Dans : OM.

Par Alexis Rose

4e journée de l'Europa League :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Lazio Rome : 2-2.

Buts : Milik (32e sur penalty) et Payet (82e) pour l'OM ; Felipe Anderson (45e+6) et Immobile (49e) pour la Lazio Rome.

Malgré des buts de Payet et Milik, l’OM n’a pas réussi à dominer la Lazio Rome (2-2). Un résultat nul qui n'arrange pas vraiment Marseille dans sa quête de qualification pour la phase finale de l'Europe League.



Suite à une phase aller frustrante, avec trois matchs nuls, le club phocéen devait impérativement faire un bon résultat contre la Lazio. Dans un Vélodrome plein à craquer, l’OM mettait directement les bons ingrédients, avec Payet (13e) ou Milik (18e). Un joli début de match ensuite validé par l’ouverture du score de l’attaquant polonais (1-0 à la 32e), qui se faisait justice lui-même en transformant un penalty qu’il a provoqué face à Acerbi (29e). Avec cet avantage, Marseille faisait la bonne affaire, mais c’était sans compter sur la puissance de Rome... Après une frappe de Luiz Felipe contrée par Saliba, Felipe Anderson égalisait effectivement à la limite du hors-jeu, juste avant la mi-temps (1-1 à la 45e+6).

Un but qui faisait mal à l’OM, puisque dès le retour des vestiaires, Immobile donnait l’avantage à son équipe après une grosse bourde de Saliba (2-1 à la 49e). Par la suite, Marseille poussait avec les poteaux d’Under (61e) et de Guendouzi (82e), et c’est finalement Payet qui libérait l’OM ! Dans un angle fermé côté droit, le meneur de jeu olympien fusillait Strakosha pour remettre les compteurs à zéro (2-2 à la 82e). En toute fin de match, Payet était même tout proche d'offrir une victoire à Marseille, mais il trouvait la barre (90e). L'OM devant donc se contenter d’un nouveau match nul.

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 ⎪ #OMLazio 2️⃣-2️⃣



Nos Olympiens partagent les points avec la Lazio 🤝



🔜Cap sur la @Ligue1UberEats avec la réception de Metz dimanche à l'@orangevelodrome 🔵⚪️ pic.twitter.com/TyvI98w6Ki — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 4, 2021

Avec ce résultat, le groupe de Jorge Sampaoli reste troisième du Groupe E, à un point de son adversaire italien, alors que Galatasaray se situe quatre points devant depuis son nul contre le Lokomotiv Moscou (1-1). Autant dire que tout reste encore possible pour Marseille dans cette Europa League !