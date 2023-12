Machine à buts ou joueur de L2, la lubie Bouanga divise l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Denis Bouanga vient de terminer le championnat américain comme finaliste, mais avec une pluie de buts à son actif. L'OM le suit et sa réussite en MLS laisse les supporters marseillais très circonspects.

Le championnat nord-américain vient de se terminer, même si pour des joueurs comme Lionel Messi avec l’Inter Miami, cela fait bien longtemps qu’il s’est achevé faute d’une qualification pour les play-offs. Mais le vainqueur final a été connu cette nuit et c’est Columbus qui s’est imposé. La capitale de l’Ohio a disposé du Los Angeles FC en finale, et cela malgré un nouveau but de Denis Bouanga. L’ancien attaquant de l’AS Saint-Etienne et du FC Lorient notamment a crevé l’écran lors de cette saison en MLS, qu’il a terminée avec 25 buts au compteur. Une réussite qui permet au Gabonais de taper à nouveau dans l’oeil de formations européennes, et notamment en France. Bouanga possède encore un an de contrat au LAFC, qui ne compte pas perdre son meilleur buteur, mais à 29 ans, l’attaquant peut aussi se dire qu’il a une belle chance de revenir en grandes pompes.

Un duo gabonais Aubameyang-Bouanga à l'OM ?

En France, Nice et l’OM sont annoncés sur sa piste. A Marseille, cela fait clairement rêver et certains imaginent déjà voir le duo gabonais avec Pierre-Emerick Aubameyang faire se lever le Vélodrome. Il y a encore pas mal de choses à voir avant une éventuelle arrivée, mais les supporters marseillais sont pour le moment partagés sur cette opportunité. Voir un joueur qui empile les buts signer à l’OM sera forcément bien vu, mais le fait qu’il soit le meilleur joueur de la MLS alors qu’il était en difficulté en bas de Ligue 1 avant de traverser l’Atlantique incite à le mesure.

La #TeamOM qui signe Denis Bouanga cet hiver ? #MercatOM

Sachant que le joueur a déjà déclaré son amour pour l'OM et que son meilleur ami PEA joue à l'OM.



Pour rappel Denis Bouanga en MLS cette saison c'est sa : pic.twitter.com/RG7SYYWNTh — FodenGOAT (@Bastieninho) December 8, 2023

Surtout quand la compilation de ses buts est diffusée, et que les « performances » des gardiens de la MLS sur ses tirs sautent aux yeux. « La MLS est un championnat en carton », « aucune but ne passe avec des gardiens de Ligue 1 », « j’arrête la moitié des buts », « la MLS, c’est plus du niveau Ligue 2 voire même du National », ont envoyé des suiveurs de l’OM pas convaincus par ce pari. Seul gros avantage dans le feuilleton Denis Bouanga, le fait que le joueur soit un fan assumé du club marseillais, ce qui pourrait aider l’attaquant à faire le grand saut si jamais Pablo Longoria arrivait vraiment cet hiver avec une offre de contrat.