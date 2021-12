Luis Henrique prêté, décision brutale à Marseille ?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Même s'il y a un léger mieux dans ses performances, Luis Henrique n'apporte pas énormément à l'équipe de Jorge Sampaoli. Afin de lui donner du temps de jeu l'OM veut prêter le Brésilien.

Le football professionnel ne laisse pas beaucoup de place aux sentiments, et même si certains supporters veulent se convaincre que les récentes prestations de Luis Henrique peuvent permettre d’envisager des jours meilleurs lors de la seconde partie, cela ne semble pas être le cas des dirigeants de l’Olympique de Marseille. Auteur d’un but dimanche au Vélodrome en Coupe de France face aux amateurs du Cannet Rocheville, le joueur arrivé l’été dernier de Botafogo a du mal à progresser, Jorge Sampaoli n’en faisant pas un premier choix. Face à cela, Pablo Longoria a trois choix, soit continuer comme cela en espérant que Luis Henrique finisse par s’imposer, soit vendre le joueur arrivé pour 8 millions d’euros, soit se dire que l’attaquant de 20 ans est clairement une valeur en devenir, mais doit profiter de plus d’expérience et pour cela il devra être prêté. Et ce lundi, le média brésilien Torcedores affirme que c’est vers cette solution que s’oriente l’OM.

Luis Henrique en Belgique ou en Italie ?

Journaliste pour ce site sportif brésilien, Wilson Pimentel affirme que le joueur sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2025 a été informé que les offres de prêt seraient étudiées. Des représentants du club belge de Genk et de la Fiorentina auraient déjà noué des contacts avec Pablo Longoria afin de connaître les conditions d’un prêt de six mois de l’attaquant brésilien. Depuis quelques semaines, le nom de Botafogo était également évoqué pour un come-back version CDD de Luis Henrique, mais Torcedores affirme que pour l’instant l’ancien club brésilien du joueur de l’OM n’a formulé aucune offre pour se le faire prêter.