Luan Peres remplace Jordan Amavi comme tête de turc de l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les performances de Luan Peres sont sérieusement pointées du doigt à Marseille et ce n'est pas la victoire de l'OM à Bâle qui a fait évoluer les choses dans le bon sens.

L’Olympique de Marseille a pioché au Brésil l’été dernier. Pour le moment, la réussite n’est pas forcément au rendez-vous, avec des trajectoires inversées pour les deux joueurs recrutés. Si Gerson a démarré fort avant de disparaitre, le milieu de terrain finit mieux la saison, et se montre décisif, y compris quand il sort du banc comme ce jeudi à Bâle. C’est en revanche le scénario inverse concernant Luan Peres, qui avait réussi à faire oublier Jordan Amavi grâce à sa facture à encaisser les déplacements dans le couloir, la précision de son pied gauche et sa vigilance défensive. Mais le défenseur connait une réelle baisse de régime qui dure, et il est impossible pour ne pas le remarquer.

Et les observateurs marseillais ne font pas dans la dentelle quand un joueur ne répond pas aux attentes. Ainsi, après avoir coûté en partie le but des Suisses au match aller en raison d’un alignement aléatoire, le Brésilien a de nouveau fauté au match retour, même si cela n’a pas empêché l’OM de se qualifier. Pour La Provence, trop c’est trop et le journal local a sorti l’artillerie lourde avec une note de 3,7 sur 10 et surtout ce commentaire assassin. En effet, Luan Peres a reçu un avertissement lors de ce match, et sera donc suspendu pour le quart de finale aller.

Luan Peres suspendu, c'est une bonne nouvelle

Isolez moi la rentrée de Luan Peres. Vite une compil. C'est une catastrophe. — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) March 10, 2022

« Comme à son habitude, le Brésilien a souffert. Bâle a insisté sur son côté en passant dans son dos et Ndoye a sanctionné son laxisme en le devançant pour ouvrir le score (62). Averti pour une faute sur Ndoye, il sera suspendu pour le quart de finale aller. Sans doute la meilleure nouvelle de la soirée le concernant », a balancé La Provence, sans pitié avec le défenseur de l’OM. C’est aussi le cas des supporters marseillais, qui sont déjà prêts à envoyer Luan Peres vers la sortie en fin de saison. « Après une première moitié de saison très bonne, Luan Peres est devenu catastrophique. Sur les 5 derniers buts encaissés de l'OM, 4 sont pour lui… », « Luan Peres encore titulaire à l'Olympique de Marseille, je comprends pas sur ces derniers matchs », ont fait savoir des supporters de l’OM qui regretteraient presque Jordan Amavi…