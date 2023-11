Longoria sort sa spéciale, l’OM pioche à Arsenal au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal devrait être agité du côté de l’OM, qui va chercher à renforcer son secteur offensif durant le mois de janvier.

Les départs à la Coupe d’Afrique des Nations de Sarr, Ndiaye, Harit ou encore Ounahi vont obliger Pablo Longoria à se montrer actif durant le mercato hivernal. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille planchent déjà sur les profils à recruter en concertation avec le nouvel entraîneur du club phocéen Gennaro Gattuso. Idéalement, les dirigeants olympiens aimeraient recruter un voire deux joueurs dans le secteur offensif. Le poste d’ailier est la priorité afin d’amener de la concurrence à Sarr, Ndiaye et Correa.

Mais en privé, Pablo Longoria ne cache pas son envie de recruter un meneur de jeu au style similaire à celui d’Amine Harit pour disposer de plusieurs solutions à ce poste. D’après les informations du compte insider La Tribune Olympienne, un nom ressort ces derniers jours, celui de Fabio Vieira. Acheté par Arsenal en provenance du FC Porto pour 35 millions d’euros en juillet 2022, le milieu offensif portugais ne s’est jamais imposé comme un titulaire chez les Gunners. Malgré un talent indéniable et une qualité technique au-dessus de la moyenne, le milieu offensif portugais de 23 ans ne totalise que 8 matchs en Premier League cette saison dont la plupart comme remplaçant.

Longoria a l'habitude de recruter à Arsenal

Son bilan toutes compétitions confondues est de 2 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison et à priori, l’OM aimerait le recruter sous la forme d’un prêt en provenance des Gunners. La réponse d’Arsenal n’est pas encore tombée mais Pablo Longoria est à fond sur ce dossier et espère le faire aboutir pour offrir à Gennaro Gattuso un premier renfort qualitatif sur le plan technique. Ce ne serait pas la première fois que Pablo Longoria irait recruter à Arsenal après avoir déjà fait venir Saliba, Guendouzi, Kolasinac ou encore Nuno Tavares ces dernières saisons. On l’a bien compris, le président de l’OM a ses entrées au sein du club londonien.