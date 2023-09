Longoria recalé, l’OM traite Mariano Diaz de menteur

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Laissé libre par le Real Madrid en juin dernier, Mariano Diaz a choisi de rebondir au FC Séville. L’attaquant hispano-dominicain a pourtant évoqué un intérêt de l’Olympique de Marseille, immédiatement démenti par le club phocéen.

Mariano Diaz va enfin relancer sa carrière. Libre, l’attaquant hispano-dominicain s’est engagé avec le FC Séville et espère effacer ses dernières saisons peu glorieuses au Real Madrid. « Il y a eu un peu de tout, a expliqué l’ancien Lyonnais au Diario de Sevilla. Certainement de la concurrence de haut niveau, un manque d'opportunités, de continuité... A un moment important, il y a eu une blessure. » Il fallait donc tourner la page et choisir l’un de ses prétendants annoncés.

Mariano Diaz contredit par l'OM

En plus de l’Olympique Lyonnais, Mariano Diaz affirme qu’un autre pensionnaire de Ligue 1 a tenté de le recruter. « Pourquoi ne pas être reparti à Lyon ? Il y avait Marseille aussi, a-t-il révélé. Mais Séville est un club qui m'a toujours plu, j'ai toujours voulu y jouer. Pour moi, le plus important en ce moment ce n’était pas l’argent, mais d’autres choses. Je pense que Séville est un grand club. On joue pour tous les titres, il y a un très bon effectif, j'avais très envie de venir ici et c'est ce que j'ai fait. »

🚨 Auprès de RMC Sport, l'Olympique de Marseille dément cette affirmation. Le club assure n'avoir jamais eu le moindre intérêt pour Mariano. — RMC Sport (@RMCsport) September 16, 2023

Ce n’est pourtant pas la version de l’Olympique de Marseille. De son côté, le club phocéen assure auprès de RMC que Mariano Diaz n’a jamais été convoité. L’avant-centre avait quand même laissé de bons souvenirs au championnat français, avec un total de 21 buts en 45 matchs avec les Gones. « Si je peux retrouver ce niveau ? Oui, j’en suis convaincu. Je suis convaincu que je suis plus mature, j’ai appris d’autres choses dans le football. Je suis resté en forme et je veux toujours m’améliorer physiquement et revenir à ce niveau », a annoncé l’ex-Merengue.