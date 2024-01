Longoria prépare un coup de maître sur le mercato

Recruté l'été dernier par l'Olympique de Marseille en provenance de l'Atletico Madrid, Renan Lodi était présenté comme un excellent coup. Finalement, le Brésilien va déjà partir, mais contre un beau chèque.

L'histoire entre l'OM et Renan Lodi aura été très courte. S'il est sous contrat jusqu'en juin 2028 avec le club de la cité phocéenne, l'international Brésilien (19 sélections) va selon toute vraisemblance quitter la Commanderie. L'ancien latéral gauche des Colchoneros va rejoindre Al Hilal d'après les informations de Fabrizio Romano. Le spécialiste du mercato avance que les négociations se déroulent très bien et que Renan Lodi a de fortes chances de quitter l'OM dans les prochains jours, comme une somme de 20 millions d'euros. À titre de comparaison, Renan Lodi est arrivé à Marseille il y a six mois contre 13 millions d'euros. Pablo Longoria réalise donc une plus-value assez intéressante sur un transfert qui n'aura pas vraiment fonctionné.

