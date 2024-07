Longoria lâche 40 millions, Greenwood arrive ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM est très bien parti pour faire signer Mason Greenwood pour un montant copieux, et faire de l'Anglais la recrue vedette de l'été en France.

Incroyable transfert en préparation à l’Olympique de Marseille, puisque Mason Greenwood est bien parti pour devenir un joueur marseillais dans les jours à venir. L’ailier anglais a fait savoir, depuis la fin de son aventure à Getafe, qu’il aimerait un nouveau projet, et comme Manchester United ne veut pas le garder, son transfert ne faisait aucun doute. A un an de la fin de son contrat, l’ancien prodige de MU a tout de même été valorisé à 40 millions d’euros par son club. La Lazio Rome a fait le forcing récemment pour le faire venir, mais le projet de l’OM est clairement celui qui l’a séduit ces derniers jours. Greenwood a ainsi refusé de rejoindre l’Italie, et ne jure que par la cité phocéenne. Dans ces conditions, Pablo Longoria vient de réaliser une offre colossale, affirme la presse anglaise et notamment The Mirror. Le journal explique qu’au total, avec les bonus et les pourcentages, Manchester United va récupérer les 40 millions d’euros demandés.

Manchester United récupère un joli pactole

🎥 Top départ de la 𝐩𝐫𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐬 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧𝐬 sous les ordres de notre nouveau coach 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒐 𝑫𝒆 𝒁𝒆𝒓𝒃𝒊 🇮🇹 pic.twitter.com/Q32vItbcEE — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 8, 2024

L’offre de transfert porte sur 30 millions d’euros, et 5 millions d’euros de bonus, notamment en fonction des qualifications de l’OM pour les prochaines Ligue des Champions. A cela s’ajoute un pourcentage à la revente très important, proche des 50 %, qui se fera sur la plus-value éventuelle de ce transfert, et pourrait donc rapporter encore quelques millions d’euros aux Red Devils. Le montant total de l’opération est donc vertigineux et surtout inattendu pour un joueur qui a été longtemps suspendu en raison d’accusations de violences sur sa copine en 2022, avant de l’épouser tout de même un peu plus d’un an plus tard et de voir les charges être abandonnées. Sur le plan sportif, le choc risque d’être assez épatant et mettre ainsi un coup de projecteur sur le recrutement marseillais dans le cadre du projet De Zerbi qui commence à faire sérieusement saliver dans le sud de la France.