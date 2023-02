Longoria l'appelle, il prévient sa femme et file à l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Arrivé libre de tout contrat à l'OM cet été en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba est immédiatement devenu le patron de la défense marseillaise. Le roc congolais a dévoilé les dessous de son transfert dans la cité phocéenne.

Pour sa première saison en Ligue 1, Chancel Mbemba est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs à son poste. Sous les ordres d'Igor Tudor, le joueur de 28 ans a démontré qu'il pouvait endosser le rôle de leader sur le terrain. L'ancien joueur du FC Porto a apporté de la sérénité mais également de la confiance à une défense marseillaise parfois trop brouillonne la saison passée. Également auteur de 4 buts dont 2 en Ligue des Champions, Mbemba est capable de se transformer en buteur et de porter son équipe. Au cours d'un entretien avec Téléfoot, l'international congolais (66 sélections) a expliqué la facilité et la rapidité de son arrivée à l'OM.

Chancel Mbemba ne croyait pas à un transfert à l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Je prends mon téléphone, je vois un numéro français. C'est le président de Marseille. Moi je n'y crois pas. Il me dit j'ai besoin de toi pour venir à Marseille. Je dis président, pas de soucis. Moi je suis là. On a pris contact à 16h, on a fait le deal. Le matin je prends mon avion et je dis à ma femme, là on part à Marseille » a confié l'ancien joueur de Newcastle sur son premier contact avec Pablo Longoria. Après 28 matchs disputés avec l'OM, Chancel Mbemba s'est déjà imposé comme l'un des joueurs indispensables de la formation de son coach croate. Deuxième de Ligue 1, à 8 points du PSG avec un match de moins, Mbemba affiche ses ambitions et rêve de concurrencer le club de la capitale sur la scène nationale. Le peuple marseillais n'a plus connu de titre depuis 2012 et attend son sauveur. Mbemba semble être prêt à devenir le nouveau héros de l'OM.