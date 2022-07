Longoria est fou, l'OM s'attaque à Arsenal pour Saliba

Pablo Longoria a décidé de bouger ses pions et est persuadé d'avoir encore une chance de faire revenir William Saliba, parti pour disputer la saison avec Arsenal.

Trois ans après sa signature à Arsenal, William Saliba n’a toujours pas disputé la moindre rencontre de haut niveau avec le club londonien. Après des prêts successifs à Saint-Etienne, Nice et l’OM, cette saison 2022-2023 doit normalement être la bonne, Mikel Arteta ayant l’intention de donner du temps de jeu à celui qui est devenu international français. Cela se confirme lors de la pré-saison, où le défenseur central fait partie de la rotation chez les Gunners. L’OM, qui espérait encore un peu le conserver y compris en alignant un gros prix pour son transfert, semblait bien avoir rendu les armes. Mais coup de théâtre ce lundi soir, puisque Pablo Longoria a été aperçu à Londres en train de diner avec l’agent de William Saliba. Le Daily Mail confirme cette information, et ajoute même que l’idée du dirigeant marseillais est de convaincre le joueur de signer définitivement à l’OM sous la forme d’un transfert cet été. Un mouvement audacieux alors que le nom de Saliba a même été murmuré du côté du FC Barcelone, qui peine à recruter son défenseur central ces derniers jours.

Excl: Olympique Marseille president Pablo Longoria was in London tonight to meet up with William Saliba’s agent for dinner. 🚨🔵 #OM



Arsenal consider Saliba important part of the team. “I’m pleased to see the way he is playing. He’s already a top player”, Mikel Arteta said. pic.twitter.com/rk00ySqhaT