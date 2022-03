Longoria en feu, Veretout priorité de l’OM !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria a ciblé Jordan Veretout comme potentiel successeur de Boubacar Kamara lors du prochain mercato estival à l’OM.

L’Olympique de Marseille va perdre du lourd avec le probable départ de Boubacar Kamara à la fin de la saison. Libre au mois de juin, le taulier de Jorge Sampaoli n’a toujours pas accepté l’offre de prolongation soumise par Pablo Longoria, qui propose pourtant à Boubacar Kamara de devenir le joueur le mieux payé de l’effectif marseillais, devant Milik et Bakambu. Conscient de sa cote phénoménale sur le marché des transferts, « Bouba » comme il est affectueusement appelé à Marseille attend de voir les opportunités qui vont s’offrir à lui. Devant une telle situation, la direction de l’OM a activé ses réseaux pour trouver un milieu défensif à la hauteur de Boubacar Kamara afin de compenser ce départ fort préjudiciable. Et selon Calcio Mercato, le club phocéen est en pole dans le dossier Jordan Veretout. Convoqué en Equipe de France il n’y a pas si longtemps, Jordan Veretout n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour les matchs amicaux des Bleus contre la Côte d’Ivoire ainsi que l’Afrique du Sud.

La Roma ne retiendra pas Veretout

Et pour cause, le milieu de terrain de la Roma est dans une période moins faste sous les ordres de José Mourinho, avec qui le courant ne passe pas extrêmement bien. L’AS Roma envisage ainsi de vendre Jordan Veretout, d’autant que le contrat de l’international français expirera en juin 2024 et que le joueur refuse de prolonger. Pour le club de la Louve, il n’est pas admissible de voir Veretout rester sans accepter de signer un nouveau contrat, raison pour laquelle le club souhaite s’en débarrasser cet été. Une aubaine pour l’Olympique de Marseille, qui a manifesté son intérêt et qui a amorcé les premiers contacts selon le média italien. Pablo Longoria devra se montrer très malin pour faire baisser le prix de l’opération car pour le moment, l’AS Roma valorise Jordan Veretout entre 15 et 18 millions d’euros. Une grosse somme pour Marseille, qui compte néanmoins sur ses excellents rapports avec la Roma pour obtenir un rabais. Pour rappel, les deux clubs ont déjà conclu plusieurs deals dans l’année écoulée : avec Cengiz Ünder mais également Pau Lopez.