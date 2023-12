Longoria domine ses joueurs, l'OM est son royaume

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Pour boucler cette année 2023, la plateforme de veille médias, Tagaday, a dévoilé le classement des 200 personnalités les plus médiatisées en France. Trois olympiens sont présents.

L'Olympique de Marseille est l'une des équipes de football les plus populaires en France, même s'il a forcément toujours des détracteurs, cependant l'OM est un club qui compte énormément et une étude le confirme. Tagaday, une plate-forme de veille média, a réalisé un classement des 1000 personnalités qui sont les plus citées dans les différents médias, que ce soit dans la télévision, la radio ou la presse imprimée et en ligne. C'est logiquement Emmanuel Macron qui est le nom le plus cité, tandis que Kylian Mbappé est le premier sportif, quatrième, au pied du podium. À travers plus de 5.500 programmes différents pour 2.400 heures indexées par jour en temps réel, sur la période du 1er janvier au 13 décembre 2023, trois personnes liées de près ou de loin à l'OM figurent dans le classement.

Pablo Longoria règne en maître sur Marseille

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Le premier est Pablo Longoria, le président espagnol gagne 115 places et se retrouve 122e, juste derrière Rafael Nadal et devant Marco Verratti, ce qui en dit long sur l'impact du président espagnol de l'Olympique de Marseille, plus médiatique que son équipe. Concernant les deux autres membres l'OM, ils ne sont plus au club, mais ont fait beaucoup l'actualité ces derniers mois. Le premier est Dimitri Payet, qui a perdu 71 places par rapport à l'année précédente. Son transfert au Brésil est probablement lié à ce déclassement puisque l'ancien milieu offensif marseillais est moins présent dans les médias avec "seulement" 16.466 citations dans la presse. Enfin, l'autre joueur est Alexis Sanchez, qui a fait un bond de 99 places pour se retrouver 190e, grâce à ses 11.588 citations, même s'il a signé depuis à l'Inter. Plusieurs personnalités pourraient intégrer ce classement ou augmenter en fonction de l'actualité de l'OM l'année prochaine, Pierre-Emerick Aubameyang notamment, à moins que l'Arabie Saoudite vienne se mêler de ce classement.