Longoria allumé, son erreur coûte des millions à l’OM !

Par Corentin Facy

Un an et demi après son arrivée à l’OM pour 20 millions d’euros, Gerson va repartir à Flamengo pour une double perte financière, sur sa revente et son transfert avorté l'été dernier.

Une saison et demie… et puis c’est tout. Recrue star du mercato estival de l’OM à l’été 2021, Gerson est déjà sur le départ. Taulier sous Jorge Sampaoli, l’international brésilien a largement contribué à la qualification de l’Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions. Mais sous les ordres d’Igor Tudor, Gerson n’a jamais trouvé sa place et ne s’est jamais imposé cette saison comme un titulaire ou comme un joueur capable de bousculer l’ordre établi. Résultat des courses : Gerson va quitter Marseille pour une somme de 10 millions d'euros inférieure à son prix d’achat et va revenir chez lui à Flamengo, où il est adulé par tout un peuple. Un véritable gâchis pour Sébastien Volpe, qui estime que Pablo Longoria a fait preuve d’un très mauvais sens de l’anticipation dans ce dossier puisque s’il avait été un brin plus visionnaire, le président de l’OM aurait pu vendre Gerson à un prix bien plus élevé en Italie ou en Angleterre l’été dernier après la saison XXL du n°8 de Marseille.

Longoria dézingué sur le cas Gerson

« La saison dernière, Gerson a terminé la saison en boulet de canon et il valait plus cher que son prix d’achat : pourquoi à ce moment-là tu n’actives pas tes réseaux pour le vendre ? Si tu le vends au Milan AC, à un club anglais, tu récupères une plus-value et avec cette somme tu fais venir Malinovskyi en attaque qui correspond au profil de ce que veut Tudor, il y aurait eu une cohérence. Longoria a gardé Gerson en sachant qu’il ne correspondrait pas à la philosophie de Tudor. Il ne faut pas oublier que Tudor est arrivé très tôt cet été. Si encore il était arrivé au dernier jour du mercato, ok… Mais Sampaoli est parti très vite, Tudor est arrivé très tôt. On savait que Gerson ne jouerait pas avec Tudor car il n’a pas sa place dans son dispositif ! Je trouve que c’est fou de l’avoir gardé » a pesté le patron du Phocéen dans le Talk Show. Une analyse qui n’est pas dénouée de sens même s’il faut reconnaitre qu’il était très difficile pour Pablo Longoria de vendre l'été dernier l’un de ses meilleurs joueurs après une qualification pour la Ligue des Champions.