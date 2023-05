Lens au-dessus, l’OM ne va pas aimer le onze d’Alou Diarra

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Ancien joueur du Racing Club de Lens et de l’Olympique de Marseille, Alou Diarra aura un œil attentif sur leur confrontation ce samedi soir. En attendant le coup d’envoi à 21 heures, le jeune technicien a composé son meilleur onze avec des joueurs issus des deux équipes.

C’est sans doute la rencontre la plus attendue de cette fin de saison en Ligue 1. Ce samedi soir, le Racing Club de Lens, troisième avec un point de retard sur l’Olympique de Marseille, reçoit son concurrent direct pour la deuxième place. Un choc qui s’annonce riche en spectacle compte tenu du style des deux équipes et de leurs individualités. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le journal L’Equipe a demandé à Alou Diarra de composer son meilleur onze avec des joueurs issus des deux clubs.

En tant qu’ancien joueur de Lens et de l’OM, l’ex-milieu de terrain s’est montré objectif. Mais n’a pas caché sa préférence pour les talents sang et or. Dans la cage tout d’abord, le Français préfère Brice Samba à Pau Lopez. « C’est un excellent gardien, mais sur la forme du moment, Brice Samba est au-dessus, a-t-il argumenté. Et il a quelque chose en plus. En plus de ses qualités techniques, il dégage une telle sérénité et facilité, ça rassure tout le monde. Il se montre aussi plus constant que l'Espagnol. »

Choisi pour son « apport offensif supérieur » à celui de Jonathan Gradit, le Marseillais Chancel Mbemba compose la charnière centrale à trois avec Kevin Danso, « plus complet et plus régulier » que Samuel Gigot, et Facundo Medina. Quant aux milieux, Alou Diarra privilégie le leadership de Valentin Rongier. Et même s’il réalise une saison assez mitigée, Seko Fofana est situé « un cran au-dessus de Jordan Veretout ». Sans surprise, les couloirs sont offerts à Jonathan Clauss et à Deiver Machado dont « on ne parle pas assez » selon l’entraîneur des U19 de Troyes.

Openda associé à Sanchez devant

Enfin, en attaque, Florian Sotoca « a peut-être moins de qualités » que Mattéo Guendouzi, « mais j'adore son tempérament, son état d'esprit. C'est le camarade rêvé dans une équipe, il en fera toujours plus pour aider les collègues. Il est exemplaire, c'est un modèle pour les jeunes. » Le couteau suisse du RCL est évidemment associé à son coéquipier Loïs Openda, avec l’Olympien Alexis Sanchez « en soutien car il peut combiner, jouer entre les lignes et surprendre par sa qualité d'appel. » Ce sont donc sept Lensois et seulement quatre Marseillais qui composent son équipe type à l’accent nordiste.

Le meilleur onze Lens-OM d’Alou Diarra : Samba - Mbemba, Danso, Medina - Clauss, Rongier, Fofana, Machado - Sotoca, Openda, Sanchez.