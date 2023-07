Lenglet et Garcia à Marseille, l'OM téléphone à Barcelone ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria a décidé de continuer son mercato de gala, et cela va désormais se concrétiser sur le plan défensif. Deux joueurs du Barça seraient dorénavant dans le collimateur du président de l'Olympique de Marseille.

Au moment où les supporters de l’OL dépriment et ceux du PSG s’agacent, c’est un total régal pour les abonnés du Vélodrome. Sans que l’on sache toujours comment il fait financièrement, Pablo Longoria enchaîne les pistes et les signatures, tout cela dans une discrétion absolue puisque les insiders ont toujours un coup de retard sur le président de l’Olympique de Marseille. Après avoir fait signer Aubameyang, et dans l’attente de l’officialisation de Sarr, qui a passé sa visite médicale ce lundi, le patron de l’OM a également lancé des pistes pour venir renforcer une défense qui a parfois montré des signes de fébrilité la saison passée. Le quotidien sportif catalan Sport, très proche du FC Barcelone, affirme que Pablo Longoria a décroché son téléphone afin de contacter le Barça pour connaître les conditions pour un transfert de deux défenseurs centraux : Clément Lenglet et Eric Garcia.

L'OM discute avec le Barça

Le directeur du football des champions d'Espagne, Mateu Alemany, a une excellente relation avec Pablo Longoria, et cela permet au dirigeant marseillais de travailler sur la venue d'un des deux défenseurs. Journaliste pour Sport, Luis Miguelsanz reconnaît que concernant l'international français, prêté la saison passée à Tottenham, cela risque d'être compliqué pour l'OM en raison du salaire d'un joueur sous contrat jusqu'en 2026, alors que le Barça réclame 15 millions d'euros pour envisager son départ. Pour Eric Garcia, c'est cette fois le joueur qui ne serait pas favorable à un transfert ou à un prêt à l'Olympique de Marseille ou au Bétis, également évoqué dans ce dossier. Le FC Barcelone reste confiant concernant le départ de Lenglet ou de Garcia, sans savoir si ce sera à l'OM ou ailleurs.