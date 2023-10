Le Qatar plutôt que l’OM, Galtier n’a jamais hésité

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans l’urgence après la démission de Marcelino il y a deux semaines, Pablo Longoria a sondé Christophe Galtier mais c’est finalement Gennaro Gattuso qui a été nommé nouvel entraîneur de l’OM.

Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain au mois de juin, Christophe Galtier était l’une des options privilégiées par l’Olympique de Marseille pour succéder à Marcelino, démissionnaire il y a deux semaines à la suite de la crise qui a frappé le club phocéen. Les contacts ont été très avancés entre le natif de Marseille et l’état-major de l’OM mais n’ont finalement pas abouti à un accord, en partie car Pablo Longoria voulait un coach disponible dans l’immédiat afin de reprendre l’équipe dès le match à Monaco samedi.

🔹Contrat de deux ans pour Christophe Galtier à Al Duhail 🇶🇦



🔹Il n’a jamais été proche de l’OM pic.twitter.com/MOJHIWQDsB — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) October 3, 2023

En effet, pour le président olympien, il n’était pas question que la situation d’intérim avec Jacques Abardonado à la tête de l’équipe s’éternise. Christophe Galtier voulait plus de temps, Pablo Longoria a donc embrayé sur la piste Gennaro Gattuso, lequel a de son côté montré une envie énorme de venir au plus vite. C’est finalement du côté du Qatar que Christophe Galtier va donc poursuivre sa carrière puisque selon les informations de RMC, l’ancien coach du Paris SG va signer deux ans à Al-Duhail.

Christophe Galtier a refusé de signer à l'OM

Et d’après la radio, qui avait pourtant annoncé des contacts avancés entre Christophe Galtier et Marseille, « il n’a jamais été proche de l’OM ». Autrement dit, il n’a jamais été réellement question que celui qui a entraîné Saint-Etienne, Nice ou encore Lille pose ses valises à Marseille. Le 10 Sport va plus loin en affirmant que Christophe Galtier avait purement et simplement refusé l’offre du club olympien. S’il rêve bien de coacher l’OM un jour, « Galette » craignait un contexte trop hostile à son égard entre son aventure sur le banc du PSG et son affaire judiciaire en cours. Le choix de la raison l’a donc emporté avec un exil à l’étranger, comme cela a été le cas pour Bruno Genesio et d’autres avant lui. Avant pourquoi pas un retour en France à l’horizon 2024 ou 2025. A Marseille ou ailleurs.