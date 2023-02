Le PSG « c’est Disneyland », l'OM attaque Paris

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le Vélodrome sera comble comme jamais pour la réception du PSG, dimanche soir en Ligue 1, mais du côté du Paris on n'était pas loin de remplir le Parc des Princes pour un simple entraînement. Le public pour les deux clubs est cependant différent, et l'OM s'en réjouit.

33.000 personnes ont assisté vendredi à une séance d’entraînement de Lionel Messi, Kylian Mbappé et les autres joueurs du PSG, alors que le club de la capitale prépare son déplacement à Marseille dans un match où l’enjeu sportif est énorme. Tandis que l’OM peut viser le titre de champion de France en cas de victoire face à son rival historique, du côté de Paris on veut rester zen, alors même que les dernières semaines n’ont pas réellement été rassurantes. Privés de déplacement au Vélodrome, les Ultras du Paris Saint-Germain ont fait passer des messages, mais c’est un volcan qui attend Christophe Galtier et ses hommes.

Car cette saison, l’OM a retrouvé sa popularité d’antan, au point même que le stade phocéen affiche complet ou presque à chaque match. Dans L’Equipe, le responsable d’une importante agence de communication évoque cette rivalité et avoue que le club de Pablo Longoria a réussi le challenge de défier le PSG sur le terrain de la popularité. Le club de la capitale est devenu une entreprise où le football passe presque au second plan, ce qui n'a jamais été le cas du côté de Marseille.

Le PSG se plante et le paie au prix fort

Pour Frank Tapiro, patron de l’agence Hémisphère Droit basé à Neuilly, le Paris Saint-Germain version Qatar est probablement allé trop loin dans sa diversification. « Le Paris-SG était une grande marque, mais elle en a pris un coup, notamment à cause des échecs en Coupe d'Europe et de l'attitude démontrée sur certains naufrages collectifs, et pas seulement la remontada. C'est devenu le Disneyland du football, on s'en fout du palmarès, pourvu qu'on ait des stars. Ce n'est pas un problème de vouloir faire du business, du divertissement, le projet n'a d'ailleurs jamais été de redorer l'image du Paris-SG ou de la ville, mais de faire briller celle du Qatar, de rendre ce pays plus proche des jeunes. OK, pourquoi pas, mais avec quel management? Quelle humilité? Tu dois respecter ton public. À Paris, l'équipe perd le mercredi soir, le jeudi, on t'appelle pour que tu prolonges ton abonnement. .. Cela m'est arrivé (...) À Marseille, on retrouve ce penchant populaire. Le regain passe forcément par des victoires, après des années à perdre contre n'importe qui et des Classiques à sens unique. Mais l'OM retrouve le cœur de son public, car il le respecte. On l'a vu lors du dernier Classique. Aujourd'hui, le Vélodrome ne comprendrait pas que les joueurs ne soient pas à 120 %, qu'ils ne se défoncent pas », explique le communicant, qui estime que Nasser Al-Khelaifi s'est perdu dans ses décisions stratégiques beaucoup trop éloignés du sport. Une erreur que Pablo Longoria n'a pas faite, l'Olympique de Marseille étant indissociable de son public.