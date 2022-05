Le podium c’est l’enfer, l'OM doit finir quatrième

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Battu par le Stade Rennais samedi soir (2-0), l’OM n’a plus son destin en mains dans la course à la deuxième place.

Dauphin du PSG depuis plusieurs mois, l’Olympique de Marseille a été doublé par Monaco. En effet, l’ASM a battu Brest pendant que Marseille a sombré à Rennes. A une journée de la fin, le club de la Principauté compte le même nombre de points que l’OM mais est deuxième au profit d’une meilleure différence de buts. La dernière journée va être cruciale pour Monaco, Marseille et Rennes : ces trois équipes peuvent terminer deuxième, troisième ou quatrième. Sur l’antenne de RMC, Jonathan MacHardy a évoqué la course au podium. Supporter assumé de l’OM, le consultant de l’After Foot a confié qu’il préférait voir l’Olympique de Marseille terminer quatrième plutôt que troisième. Et pour cause, la troisième marche du podium est piégeuse dans la mesure où elle oblige le club qui y termine à disputer un barrage afin de se qualifier en Ligue des Champions. Ce qui tronque la préparation, le mercato ou encore le budget.

MacHardy préfère que l'OM finisse 4e plutôt que 3e

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Pour moi c’est plus problématique de voir l’OM finir 3e que 4e, pour toutes les raisons que je viens d’énoncer : le mercato, le budget, etc… Si tu finis quatrième, tu sais plus ou moins comment ta saison va se dérouler. On a vu comment ça s’était passé avec l’indice UEFA, tu as forcément des miracles à faire pour te qualifier en Ligue des champions en finissant 3e. A la rigueur une quatrième place c’est plus confortable pour le moyen terme. Après, est-ce que ce serait une contre performance ? Non absolument pas… Je veux juste rappeler où était l’Olympique de Marseille il y a un peu plus d’un an. Un envahissement de la commanderie, une personne qui n’avait rien à faire à l’OM au poste de président et qui menait le club droit dans le mur. Là Longoria en quelque temps il a réussi à faire des miracles avec des bouts de ficelles. La saison est déjà un miracle. Mais je pense qu’à moyen terme l’OM ne peut pas se permettre de vivre une intersaison avec de l’incertitude » a lancé Jonathan MacHardy, qui préférerait donc voir l’OM terminer quatrième plutôt que troisième, l’idéal étant évidement de terminer deuxième. Pour cela, Marseille doit faire contre Strasbourg un meilleur résultat que Monaco à Lens.